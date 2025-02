S’Obrador, un servei fonamental per als pagesos ecològics de Mallorca (i II)

Continuant l’article de la setmana passada, hem de dir que, a més d’hummus de remolatxa, Ses Terres també n’elabora d’albergínia i de carabassa, juntament amb una bona varietat de confitures, tant de vegetals com de cítrics. Així, en fan de clàssiques, com ara de mandarina, de taronja i de llimona; i també d’originals, com la de carabassó amb alfabeguera, la de pebres torrats, la de tomàtiga madura, la d’albergínia i canyella, etc.

Podem trobar l’hummus de remolatxa i altres productes elaborats de Ses Terres a botigues gourmet o a comerços amb consciència local i ambiental, com ara el supermercat Terra Nostra (al carrer d’Alfons el Magnànim, número 24, Palma) o Sa Teulera (a la plaça dels Patins, a Ciutat), entre d’altres de situades a Artà i voltants.

Aquest i altres productes són possibles gràcies a S’Obrador, l’espai en què els pagesos ecològics associats a APAEMA poden fer productes derivats, com ara hummus, cremes, confitures, salses, etc. Es va crear a 2019 gràcies a l’empenta de Nofre Fullana, director tècnic d’APAEMA, i la implicació de Fruits Secs.

Els projectes a S’Obrador són cada vegada més engrescadors. Rosa Andreu n’és la responsable des de fa un any i mig. És de Porreres i és enginyera agroalimentària. Explica que aquest mes de febrer arribarà a les instal·lacions de S’Obrador la marmita que varen poder comprar gràcies a un ajut autonòmic i a una campanya de micromecenatge, la qual servirà per elaborar productes nous.

Explica que tenen devers 70 receptes i que la seva feina en I+D és constant: «No aturam perquè desenvolupam receptes noves i milloram les antigues. Per exemple, Toni Feliu ens ha platejat fer peres confitades. Com que cada vegada tenim més peticions per fer productes, l’espai ens queda cada vegada més petit». El motiu d’aquest creixement i interès dels pagesos és que S’Obrador és un servei per oferir solucions reals als seus socis, els pagesos ecològics, perquè es puguin aprofitar els excedents que tenen o per obrir noves vies de negoci, la qual cosa fa que cada vegada n’hi hagi més que demanen el seu servei. Sens dubte, tot un exemple a seguir per tothom que vulgui fer la feina ben feta i amb respecte envers l’entorn.