Bullit d’ossos

Del porc s’aprofita tot, diu un refrany popular, i potser poques sentències siguin més equànimes: quan diem tot, és tot. Bona part de la carn i del greix (en la proporció justa) servirà per elaborar la sobrassada; per al camallot, botifarres i botifarrons, s’aprofitaran el cap, la carn sangonosa, les mulles dels genolls, la freixura, part dels raïssons... I fins i tot una part considerada poc noble del porc s’utilitzava per engreixar cuiros i guarniments de les bísties. La resta (xulla, costelles, ossos, etc.) se salava en alfàbies i s’aprofitava per fer un plat gloriós prequaresmal: el bullit.

Ingredients i preparació

Ingredients:

ossos del corc

una carota

potons

1 o 2 cols borratxones

2 cebes

patates

2 tomàtigues

2 porros

1 o 2 moniatos

botifarró

llonganissa

un brot de julivert

aigua

Preparació: