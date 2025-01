L’essència de Mallorca il·lustrada per un artista suec

El vi novell del celler Macià Batle és un dels vins més ben valorats i el que remet a la manera més antiga de fer vi, per maceració carbònica, atès que és suc de raïm fermentat. Cada tipus de vi és monovarietal, sempre de varietat autòctona de Mallorca: el blanc és de premsal blanc (també anomenat moll); el negre és de mantonegro; i el rosat, de gorgollassa. El fet que no hagin passat per fusta implica que cada un d’aquests vins tengui una gran expressivitat de fruita, tant al nas com a la boca.

Aquesta col·lecció sempre està il·lustrada per un artista diferent. L’anyada 2024 és obra de Niklas Amundson, un il·lustrador suec que resideix a Mallorca, concretament al barri del Terreno de Palma. Ramon Servalls, gerent del celler, comenta que «és un client nostre i va quedar entusiasmat de la col·lecció artística del vi novell. Ens va demanar si podria fer ell la sèrie de 2024. Em va mostrar pintures seves i em va agradar molt».

A la revista Mallorcaliv, que pertany a Diario de Mallorca, Niklas Amundson (1967) explica que es dedica a la mar, com son pare. Ha estat mariner i guardacostes i és copropietari de l’hotel Pater Noster, situat en un encisador i exclusiu far als afores de la ciutat de Marstrand. Pel que fa a la pintura, és autodidacta, s’hi dedica des de ben menut i entre els seus clients hi ha els reis Albert II i Charlene de Mònaco, el rei Harald V de Noruega, entre d’altres.

Tornant als vins protagonistes d’avui, el negre destaca per un vermell de color de cirera, lluent, amb aromes de fruita vermella amb una entrada en boca fresca i de tanins ben fins, que l’artista suec ha il·lustrat amb un paisatge amb barques situat al Port de Sóller. El blanc és d’un groc lluent i daurat, amb aromes de poma i flors blanques, que té un pas en boca fresc i suau; Amundson l’ha vestit amb una imatge d’una estampa estiuenca de l’Estany d’en Mas (Manacor), també coneguda com Cala Romàntica. Finalment, el rosat presenta una tonalitat que recorda el gerd, amb unes aromes de flors vermelles i de maduixa, amb reminiscències de llepolies. En boca, és juganer i àgil, sempre amb la presència de fruites vermelles, que l’artista suec acompanya amb una vista des del mar de la Seu.