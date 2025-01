Arabay - Cafès Bay | Torradors artesans de referència (i II)

Reprenem el fil del cafè, explicant que el propietari d’AraBay, Toni Vallcaneras, és un gran afeccionat al ciclisme. No és un fan dels que miren el Tour amb un ull cluc i un altre d’obert des del sofà amb la tele encesa, sinó que és dels que fan quilòmetres damunt les dues rodes. Li agrada tant que fa devers cinc anys va crear un equip ciclista propi, amb el professional Lluís Mas al capdavant. El fet de voltar per la carretera també l’ha duit a recórrer món per conèixer de primera mà d’on prové la matèria que compra: els grans de cafè. Així, s’assegura oferir un producte excel·lent i singular amb el cafè d’especialitat. Es tracta de cafè amb característiques úniques pel que fa al gust, l’aroma i l’origen, que es recol·lecta a mà i que ha de superar els 80 punts sobre 100 en la classificació de la Specialty Coffee Association (SCA).

Avui dia, AraBay -o el seu equivalent, Cafès Bay- es proveeix 15 orígens diferents, repartits en 12 estats. Són cafetars de Colòmbia, com el de la finca Santa Tirsa, amb un gra especial anomenat caracolillo; del Brasil, de la finca Chapado da Ferro; d’Etiòpia, d’Aricha Konga; de Jamaica, de la finca Stoneleigh, on hi fan cafè de la varietat blue mountain, dels més cars del món. També n’hi ha d’ecològics, com el que prové de la finca San Antonio (Hondures), el de las Cuchillas (Nicaràgua), el de la finca Keitara (Indonesia) o el del Laurel (Perú). Vallcaneras comenta que no sols visita les finques per veure les plantacions, també intervé als cafeterars perquè el benefici obtingut es reparteixi també a la terra on es cultiva. A més del cafè d’origen, cal sumar-hi dos blends (mescles), com ara el 1952 (el que serveixen a les cafeteries Arabay quan hom demana «un cafè», que prové del Brasil Colòmbia i Kènia. L’altre és el Pride (Orgull), amb grans de cafè que provenen de Colòmbia i Brasil. Ara bé, una de les grans apostes de la marca és el cafè ecològic, que prové de plantacions sostenibles certificades, un mètode de gestió que beneficia els ecosistemes locals, s’usen abonaments naturals i fitosanitaris respectuosos, es minimitza l’impacte ambiental com també el malbaratament de l’aigua.

Un altre punt important és que, a banda de subministrar cafè a restaurants i bars, AraBay té cinc espais propis: a Lloret (on hi ha la torradora i on es fa el procés més delicat. D’aquí es reparteix arreu), a Palma (al carrer del Sindicat, on hi ha cafeteria, centre formatiu i botiga, i al Mercat de l’Olivar com a botiga), a Madrid (on hi ha cafeteria i venda de cafè molt i en gra), a més de dues botigues a Eivissa i una altra a Menorca. Tot i això, a Madrid i a Palma (Sindicat) hi ha torradora per a petites fornades de cafè molt especial, com ara el de Panamà o el de Jamaica. Sobre les fites de futur, Vallcaneras comenta que aquest 2025 obriran una torradora nova de cafè a Casablanca (Marroc). N’esperam notícies amb ànsia!