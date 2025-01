Las recetas de cocina de Antoni Tugores | Coca de Sant Antoni d’Artà

La gastronomia de sant Antoni no és tan opulenta com la de Nadal ni tan diversa com la de quaresma i Pasqua, però és colorista i saborosa com les millors de l’any. La festa, situada entre les dates habituals de la matança del porc i la quaresma –quan es produïa la prohibició eclesiàstica del consum de carn– compta des d’enrere amb una forta presència de la carn i els embotits de porc (l’animal que acompanya sempre a les imatges del sant ermità de Viana), especialment xulla, llonganissa i botifarró, els tres elements bàsics de la coca tradicional de sant Antoni d’Artà, un poble on la festa excel·leix.

Ingredients:

Patata bullida

Farina comuna de blat

Dos ous

Una mica de llevat

Aigua i sucre

Llonganissa i, tradicionalment, xulla dessalada i botifarró.

Preparació:

Bullirem unes patates; han d’estar ben cuites perquè les hem d’aixafar.

Quan les haguem esclafat, mesclarem dues parts de farina comuna de blat i una de patata.

Hi mesclarem un poc de llevat (com una ametlla) i dos ous, a més de l’aigua necessària, que anirem afegint a mesura que sigui necessari. Amb dos ous es poden fer tres o quatre coques d’uns 30/35 cm de diàmetre.

Hem de treballar bé la pasta i quan estigui a punt, en farem unes boles (una per cada coca) i les deixarem tovar.

L’ideal és que quan la pasta hagi reposat el temps necessari, la tornem a pastar.

A l’hora de preparar la coca, molta gent hi posa (o posava) un bocí de llonganissa ben enmig, col·locat en vertical; d’aquesta manera tota la part central de la coca prendrà color.

Tot seguit, anirem repartint pilotets de sobrassada. Hi ha gent que encara hi posa talladons de xulla dessalada, que donarà molt més sabor, tot i que incrementarà les calories i el colesterol provinents de la coca.

També era costum posar-hi bocinets de botifarró, alternant la sobrassada i la xulla. Allò cert és que si les matances havien estat primerenques, no quedaven botifarrons per sant Antoni.

Podem posar un poc de sucre per la superfície de la coca o escampar-lo una vegada la traguem del forn, quan encara la coca és calenta i s’hi aferri el sucre.

La courem fins que ens agradi de color i textura.

Devem la recepta a Jaume Massanet Brunet, Bidigos (Artà, 1949).