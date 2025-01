Redonet Clàssic Ecològic; Una alternativa vegana al formatge

L’ametla és un aliment present a la Mediterrània i més en els àpats de les festes de Nadal. Una bona mostra d’això és que aquests dies, a taula, no hi han faltat bessons (crus o torrats), torró (fluix o fort), coca de torró i també és popular beure llet d’ametla, especialment als redols de Santa Maria del Camí i de Marratxí, una beguda que arribà a Mallorca quan els frares de l’orde dels Mínims s’establiren a l’illa, al segle XVII.

D’ençà de 2022, aquest fruit sec també és una alternativa a aquelles persones que no poden menjar formatge, sigui perquè en són al·lèrgics o són intolerants a la lactosa, sigui perquè són vegans. El motiu és que Bon Bessó elabora una opció vegetal al formatge a partir de la llet d’ametla, 100% natural, orgànica i sense additius o ingredients exòtics. El creador de Bon Bessó, Alejandro Mascarell Agrafojo, va batiar aquest producte amb el nom de Redonet.

Alejandro es va criar a Alemanya, tot i que els seus pares són originaris de València i Galícia. Fa 28 anys es va «enamorar de Mallorca, de la seva natura, la tranquil·litat de la seva gent i des de llavors viu a Palma. Tot i la massificació turística que ha patit l’illa, admir el valor d’emprenedors locals i del món pagès per mantenir viu el producte local, el qual juga un paper important a la identitat mallorquina». Comenta que des d’un començament varen apostar perquè el Redonat fos sostenible: la capsa és de cartó reciclat i l’embolcall al buit és d’un material derivat del blat de moro, totalment compostable. En aquest sentit, afirma que «l’ametla que faig servir està cultivada a Mallorca i és ecològica. La nostra climatologia ens aporta un fruit excel·lent amb un perfil més alt en lípids i glúcids en comparació amb, per exemple, l’ametlla californiana, de manera el gust és més intens i de gran qualitat».

Per elaborar el Redonet fa una llet d’ametlla molt concentrada. La inoculen amb la seva barreja secreta de bacteris probiòtics d’alta qualitat i la fan fermentar. Després l’emmotllen i el deixen madurar en un assecador durant un parell de setmanes. Mascarell matisa que el Redonet conté àcid làctic, que es troba en la llet, per ventura aquest és el motiu pel qual moltes persones el confonen amb formatge fresc de cabra quan el tasten per primera vegada».

Bon Bessó elabora quatre castes de Redonets: el Clàssic, que és molt cremós, lleugerament àcid i amb un puntet de sal; el Mediterrani, amb herbes aromàtiques; el de pebre bord, de la varietat de tap de quartí; i el de tomàtiga seca. Avui ens centrarem en el Clàssic, que marida molt bé amb confitura, codonyat o xarop de garrova. Acabat de treure de la gelera, es pot tallar en triangle (tipus falca), tot i que també es pot untar damunt de la llesca de pa. Si en voleu tastar, ho podeu fer al seu obrador, al carrer de Rodríguez de Arias, 13, de Palma, de dilluns a divendres de 13.30 a 18 hores.