Després d’uns anys de poca o nul·la presència de les figues a la taula dels mallorquins, altra volta es troben als llocs de preferència, com articles de luxe, envoltades per una aura d’aliment saludable, capaç d’arrodonir unes postres o altres plats de la cuina actual. Els seus preus (sovint per damunt els 8 euros el quilo) i la seva procedència (d’altres regions de l’Estat espanyol, ordinàriament) ens assenyalen que estan canviant els paradigmes alimentaris i denuncien que milers de figueres en un estat absolut d’abandó als nostres camps, mostren amb cruesa la realitat de l’agricultura local.

Ingredients: 3 kg de figues

1,75 kg de sucre (preferentment roig)

1 tassó i mig de rom (tipus Amazona o semblant). És evident que no cal preparar-ne 3 kg, l’important és mantenir aquestes proporcions. Altres receptes recollides fan petites variacions pel que fa al sucre i al rom Preparació: Rentarem les figues. Exclourem les que no estiguin en bon estat. Han de ser ben senceres, amb el capoll, del que eliminarem solament la punta.

Posarem les figues dins una greixonera o recipient semblant i per damunt hi escamparem el sucre. Ho deixarem reposar unes 24 hores, fins que es fongui el sucre.

L’ endemà posarem la greixonera a bullir, a foc molt suau, al llarg d’una vintena de minuts. Les figues, si estaven en bon estat, no toquen perdre la seva forma, en tot cas, es poden pansir només una mica.

Apagarem el foc i, quan les figues s’hagin refredat una mica, hi abocarem el rom (amb un tassó pot ser suficient, segons altres versions); tornarem posar la greixonera al foc i li farem donar un bull suau devers cinc minuts.

Passat aquest temps, ho podem envasar en pots de vidre. No caldrà pitjar les figues, perquè el suc resultant sol ser més que suficient per cobrir-les. Si volem que durin molt de temps, caldrà bullir-les de 15 a 20 minuts al bany maria.

El suc resultant (que és com una melassa clara) ens anirà molt bé a l’hora de preparar un plat dolç. Amb una mica de gelat –per exemple–, una galeta (o una neula) i un roll de suc per damunt es poden improvisar unes postres delicioses. Devem la recepta a Àngela Servera Munar i a Carme Parera Juan.