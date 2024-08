Encara que les festes de Sant Bartomeu hagin acabat, sempre hi ha una bona excusa per anar a Sóller: comprar unes sabates porqueres, dinar o sopar a un dels seus restaurants, fer una volta pels seus carrers o visitar el Port. Un altre motiu és gaudir dels gelats que s’hi elaboren, com ara els de Can Pau.

Catalina Tugores Pons i Pau Arbona Colom començaren amb el negoci ara fa 38 anys. Aleshores, l’establiment era una cafeteria en què oferien 16 gustos de gelat diferent. Ara bé, en aquell moment, no n’eren productors, sinó que anaven a cercar el gelat a Manacor, a la Jijonenca, amb el tragí que suposava travessar el coll de Sóller. Quan començaren a fer gelat va ser un lustre més tard, quan Miquel Puig, propietari del Bar La Balanguera de Palma, li va vendre una màquina de gelat amb recepta per fer-ne d’avellana. A poc a poc, Pau Arbona es va formar com a gelater de manera autodidàctica i també amb un curs amb el mestre Angelo Corvitto, a Torroella de Montgrí (Catalunya), fins que a poc a poc va deixar de dur-ne de la capital de Llevant perquè l’elaborava tot ell,

L’obrador es troba al pis de dalt de la gelateria, a la Plaça de la Constitució número 14A. Des de fa tres anys, els seus fills, Tomeu i Margalida, gestionen la gelateria: ell (que s’ha format amb el gelater basc Carlos Arribas) fa les feines de producció i elaboració, i ella les d’atenció al públic i venda. Tenen dos tipus de gelats, els de fruita, que són sorbets i no tenen llet, i els gelats de crema (alguns fets amb nata i d’altres amb llet i nata). Tots dos germans expliquen que els seus gelats agraden molt perquè estan fets de fruita de natural: «Per a nosaltres suposa molta de feina, però no volem elaborar un gelat de pols ni de preparats de popa. Nosaltres tallam la fruita i la preparam, són gelats densos, no d’aquests que tenen aire i es fonen tot d’una», apunten.

Avui dia, tenen una carta de més de 40 gustos diferents que canvien durant la temporada. Margalida Arbona comenta que algunes vegades n’han fet de sabors especials, com ara gelat de sobrassada, salmó, gambes de Sóller, rocafort, que tenen un punt de vista més culinari i que només en fan en casos molt puntuals. Sobre el de sobrassada, Margalida recorda que una dona estrangera el va tastar i que «cada dia que va romandre per Sóller ens visitava per menjar-ne una bolla». També comenta que el gelat de tutti frutti, que és de fruita confitada, és molt sol·licitat per la gent més major, ja que els recorda la seva infantesa.

A més de gelats, fan granissats fets amb fruita (no amb succedanis), com ara el de síndria, de meló, de taronja, de llimona i d’ametla crua. D’on ve el producte que usen? Les taronges i les llimones són de l’hort de la família Arbona-Tugores. Quan s’acaben, les duen de la Cooperativa de Sóller, com també les aranges rosades; les maduixes les solen dur d’Agroilla i Frespi; la galeta Maria és de Quely, l’ametla crua és de Camp Mallorquí…

A Gelats Can Pau tenen obert de dimarts a diumenge. Teniu temps per assaborir-los fins a mitjan novembre. Si no hi podeu anar, haureu d’esperar fins a l’1 de març, quan tornaran a obrir la gelateria de bell nou.