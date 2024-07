Esta es una de esas recetas que resulta muy fácil de preparar y a la vez queda rica y vistosa. La única pega que se le puede poner es que requiere tener el horno encendido casi una hora y eso en verano puede resultar un poco incómodo. Otra opción es hacerse con un horno solar –o montarlo uno mismo, porque hay tutoriales en internet hasta para eso– y plantarlo en el jardín, la terraza, el balcón, o bajo una ventana bien soleada.

Se prepara con pimiento rojo, que es una hortaliza típicamente veraniega muy rica en vitamina C que además contiene betacarotenos y vitamina E; y con huevo, una proteína completa de fácil de digestión, siempre y cuando no haya intolerancias. Para sacarle mayor partido al calor del horno y de paso enriquecer el plato con hidratos de carbono, se pueden añadir unas zanahorias, patatas o boniatos; o unos champiñones si se desea un resultado más ligero.

A quien le guste que la yema quede en su punto, mejor que no les quite ojo durante los últimos cinco minutos de cocción; y quien prefiera no tomar huevo tiene la opción de rellenar los pimientos con tofu desmenuzado aderezado con aceite, sal, pimienta y alguna hierba aromática como orégano, tomillo o romero, para darle un extra de condimentación que el tofu siempre agradece. Bon profit!

Ingredientes (2-4 personas):

2 pimientos rojos

4 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Pimienta negra recién molida

Preparación: