Per als humans primitius, no existia el dilema de si era primer l’ou o la gallina; l’ou encarnava el començament de la vida i per això es decoraven i celebraven (ous de Pasqua) com a símbol de la primavera i de la fertilitat. Dins la gastronomia, l’ou és bàsic, nutritiu i imprescindible per a la rebosteria, maioneses, per a espessir salses i aguiats, per a farcits, croquetes, licors... I amb més protagonisme, passat per aigua, bullit, en guisats gloriosos com les greixeres, i truites diverses, on va sol (truita francesa) o generalment amb hortalisses, però també amb bacallà, embotits, formatge, herbes...

Ingredients

2 carabassons

2 patates

2 albergínies

2 tomàtigues

2 pebres verds

1 ceba

6 ous

alls tendres

oli, sal i pebre bo

Preparació

Tallarem les patates, els carabassons i les albergínies en daus i els salarem; trossejarem la ceba, els pebres i els alls tendres; pelarem i picarem les tomàtigues.

Dins una paella amb oli hi courem totes les hortalisses (menys la tomàtiga) a foc moderat.

Quan estiguin quasi cuites, hi afegirem unes rodanxes de tomàtiga; ho salpebrarem i ho acabarem de coure.

Ho escolarem perquè perdin bona part de l’oli. Quan hagi refredat, hi mesclarem els ous batuts. Ho salpebrarem.

Courem la truita dins una paella de la mida desitjada amb un poc d’oli, primer d’una banda i, quan hagi quallat bé, de l’altra.

Devem la recepta a Francesca Vives Melis (Son Carrió, 1936).

Truita d’herba-sana i sobrassada

Ingredients (per ració):

4 o 5 fulles d’herba-sana

dos ous

un bocí de sobrassada

oli, sal i pebre bo

Preparació:

Farem les truites individuals. Batrem 2 ous i a dins hi posarem un pilot (de la grossària d’una nou) de sobrassada esmicada. Hi afegirem 4 o 5 fulles d’herba-sana, al gust, ben tallades.

Ho mesclarem bé i ho assaonarem amb sal i pebre bo, no gaire, perquè la sobrassada en du.

Posarem oli dins una paella i hi abocarem la mescla feta; la doblegarem quan sigui mig cuita i li donarem la volta, com si fos una truita francesa, fins que estigui al seu punt.

Devem la recepta, a Esperança Bestard Mas (Sóller, 1947) que l’aprengué de les cuineres majors de la família.

Hi ha moltes més truites d’estiu, com la de tombet, amb pebres, o la de colissos.