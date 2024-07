Hi ha gent que troba que l’estiu no és per beure vi negre. Segurament és perquè desconeixen els vins de capa baixa i lleugers que es produeixen a Mallorca i, també, a altres indrets del món.

Un d’aquests vins negres, que es pot prendre fresquet de la gelera, es fa al celler Son Vich de Superna, de Puigpunyent. No el podien haver batejat amb un nom millor: Es Fresc. La idea d’elaborar-lo va sorgir l’any passat. «L’anyada 2022 la varem fer a partir de raïm de tres varietats: mantonegro, ull de llebre i merlot –apunta Paul Faurie, responsable tècnic i comercial del celler. Després de fer-hi voltes, l’enòloga Sara Martínez, la propietat, encapçalada per Fernando Sampol, i jo hem apostat per emprar només la varietat autòctona, que és molt més lleugera i s’adiu més per a un vi d’estiu».

El tàndem Faurie-Martínez està posicionant molt bé els vins de Son Vich. L’enòloga Sara Martínez és valenciana i té una àmplia experiència en el sector vinícola. De fet, ha fet feina a França, Itàlia, Xile, Nova Zelanda, Espanya i Mallorca. Paul Faurie és de la regió de Bordeus (Occitània, França). De jove, va treballar a cellers de Cadillac (al costat de Bordeus) fent veremes, embotellament i pràctiques de comerç internacional i gestió de cellers. Va estudiar comerç internacional a Tolosa, Califòrnia i Barcelona. A Mallorca va arribar l’any 2011 i ha fet feina al celler Son Campaner i, després, a Gin Eva, amb Eva Maier i Stefan Winterling.

Es Fresc de Son Vich 2023 és un vi de parcel·la, concretament de ceps de mantonegro de 14 anys sembrats als bocins de sa Marquesa i ses Marjades. Té un pas per fusta breu, que no arriba a un mes, dins botes de roure francès de 4 i 5 anys. Se n’ha fet una edició limitada de 2.400 ampolles. Destaca per ser un vi de capa baixa, d’un vermell pàl·lid de gerds, en què hi destaquen aromes fresques de fruites vermelles. En boca té un pas àgil i refrescant que marida molt bé amb un trempó de tonyina, un tombet amb ous frits, una coca de pebres torrats i un peix fet a la graella.

L’etiqueta és obra de Tomeu Darder, qui ha triat una fulla de falguera (Polypodium cambricum) del jardí de la possessió de Son Vich de Superna per remarcar la vivacitat i frescor d’aquest vi nascut a la Serra de Tramuntana.