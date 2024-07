Las noches de verano en el Molí de Son Porquer son especiales. Este enclave bello y vinculado a la payesía y a los vinos de categoría, se ha abierto a la cocina, con platos refinados que se dan cita en unas cenas mágicas que solo se celebran los jueves de los meses de julio, agosto y septiembre.

La idea nació a raíz de la necesidad imperiosa de organizar un acto en el pandémico 2020. Así lo recuerda Bàrbara Mesquida, propietaria del celler Mesquida Mora de Porreres. «Hablé con Miquel Gelabert, de Ca’n March (Manacor), quien tenía el restaurante cerrado, y nosotros habíamos tenido una cosecha nefasta, con un 50% menos de producción, y a media verema estaba aburrida, por lo que le propuse a Miquel: «Tienes el restaurante cerrado y yo una terraza preciosa delante de la viña, por qué no nos juntamos y hacemos una propuesta gastronómica para que la gente puede disfrutarla, respetando las medidas sanitarias». La idea cuajó y desde hace cuatro años no han parado.

En esta nueva edición participan dos restaurantes, Ca’n March y Cascall. Ambos ofrecen un menú de autor, de cinco platos, maridados por los vinos de Bàrbara Mesquida. Mujer emprendedora, valiente e inteligente, que ha sabido posicionar su producto como uno de los referentes en viticultura ecológica de Mallorca.

11 de juliol: Cascall

18 de juliol: Cascall

25 de juliol: Ca’n March

1 d’agost: Cascall

8 d’agost: Cascall

22 d’agost: Cascall

29 d’agost: Ca’n March

5, 12, 19 i 26 de setembre: Cascall

Reserves al 971 647 106.

Apunts de sobretaula | Vins i plats per passar gust

La llum de la posta de sol, neta i encisadora del Molí de Son Porquer convida a gaudir de plats cuinats amb molt d’amor procedents de la cuina dels restaurants Ca’n March i Cascall i, també, a tastar bons vins, fets amb cura i esment.

El primer restaurant, Can March és tot un referent de Manacor i de la comarca de Llevant: receptes delicades gràcies a l’elegància de Miquel Gelabert, un cuiner que estima el seu ofici i que destaca per cuidar el producte, versionar i actualitzar el receptari de Mallorca des del respecte pel producte fresc i de temporada.

El segon, Cascall, va ser un descobriment per a Bàrbara Mesquida de l’hivern passat. «Vaig veure a les xarxes socials que havien obert un restaurant nou a Palma. Vaig dir-li a en Miquel Gelabert si m’hi volia acompanyar, ja que feia molt bon aspecte. Són una parella que defensa el producte local i de temporada i que va amb sintonia amb el que t’agrada». Tot d’una en quedaren encisats de la proposta de Josep Clar i Itziar Seara perquè també actualitzen la cuina mallorquina d’una manera molt refinada.

Tots dos restaurants ofereixen, cada dijous i en dates diferents, un menú degustació de cinc plats, que varien segons els ingredients de la temporada. Es mariden amb els vins que elabora Bàrbara Mesquida (Sincronia, Acrollam, Trispol i alguna sorpresa més), la qual cosa permet descobrir-los de primera mà per la seva creadora, una viticultora amb empenta i el cervell molt ben moblat.

A tot això, cal afegir l’encant del Molí de Son Porquer. De fet, és un d’aquests edificis que quan passes per la carretera de Porreres a Campos crida l’atenció. Es va acabar de construir l’any 1850, i per a Bàrbara Mesquida Mora té una significació especial perquè al terreny on es troba, fa 40 anys la seva família hi va sembrar varietats foranes, un fet que va suposar un nou capítol de la historia de la viticultura i enologia a Mallorca. Encara n’hi ha alguns ceps, però a poc a poc s’han replantat per varietats autòctones. «Per a mi, el molí connecta el passat, el present i el futur. Quan jo era petita no deixava de ser un magatzem i fins i tot un espai de brutor, que paulatinament hem condicionat perquè s’hi pugui difondre la cultura del vi i l’hem obert de pinte en ample perquè la gent el pugui gaudir i hi estigui a pler».