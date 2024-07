Adalt Brewing s’ha consolidat com un bar i com una fàbrica de cervesa artesana cada vegada més coneguda. Els seus creadors són Sebastià Barceló, Guillermo Blasco i Alberto Camina. La seva història és la de tres enginyers que funden una fàbrica de cervesa. Els dos primers són de Palma, però es conegueren a Barcelona just abans de començar el segle XXI, concretament a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), quan el primer estudiava enginyeria mecànica i el segon, electrònica. El tercer soci va entrar en escena l’any 2007, quan Barceló es trasllada a Madrid per fer feina a una empresa vinculada amb l’energia renovable, on coneixerà el seu futur soci cerveser. El 2012 Camina s’estableix a Mallorca, on Barceló i Blasco havien retornat dotze mesos abans. Aquest mateix any, el mes de setembre es posen a elaborar cervesa de forma casolana a can Guillermo, a la barriada del Terreno. «Conec molts d’enginyers que també fan cervesa, supòs que el fet de poder elaborar el teu propi sistema fa que t’hi enganxis fàcilment», apunta Barceló.

Com que necessitaven augmentar la producció, anaren a un edifici de la Soledat, al carrer de Fornari, davant de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Ribas, per a la qual hi ha un projecte amb el qual se suposa que el barri ha de renéixer socialment i culturalment. A la planta baixa, hi havia un col·lectiu d’artistes anomenat Local 21, que cada dia vint-i-u de mes celebraven una festa. «Ens varen demanar de participar-hi amb les nostres birres i ens varen demanar quin nom havien de posar al cartell que feien i, com que érem coneguts com els al·lots del pis de dalt i la denominació ens agradava a tots tres, vàrem optar per aquesta: a dalt», recorda Barceló. Allà hi romangueren del 2016 fins al 2018. Com que la producció va augmentar bastant i necessitaren més espai, es traslladaren a la ubicació actual, al carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, número 40, devora el Bar Venècia. El local havia estat una escoleta infantil i, més recentment, un magatzem de mobles de segona mà. Hi feren una bona inversió i l’inauguraren l’octubre de 2019. De llavors ençà, s’han consolidat amb cinc cerveses fixes (Doppler, Pale Ale, IPA, Pilsner i Neipa) i una que canvia segons la temporada. Des del primer moment apostaren per la llauna com a envàs: «és cert que és més cara; de fet, haguérem de dur l’enllaunadora des del Canadà, però el líquid queda molt més ben estacat, no hi entra gens de llum i és més sostenible, ja que pesa menys», explica Barceló.

Per a l’etiqueta varen optar per artistes locals: grafiters i il·lustradors urbans, com ara Pep Homar, Marta Juan, Grip Face, Bel Fullana, Verni o Gerard Armengol, molts dels quals conegueren a l’etapa que visqueren a la Soledat. Si voleu tastar les cerveses i fer una picadeta de galetes, formatge, natxos o una pizza, hi podeu anar de dimecres a dissabte de 17.30 a 23.30 hores.