Joan Miró va dir que un cuiner esdevé artista quan té coses a dir a través dels seus plats, com un pintor amb un quadre. Amb els vins podem afirmar que passa el mateix. El protagonista d’avui és un homenatge a la filla d’Andreu Gelabert, que l’any 2006 va crear el celler Angel. No he posat accent a aquesta denominació perquè és creada a partir de la unió de les dues primeres lletres del nom del propietari ‘an’ i les tres primeres del seu llinatge ‘gel’, una paraula que també permet fer referències amb els éssers celestials alats.

La primera anyada que Gelabert va treure al mercat va ser la de 2008. En va fer un de blanc i un de negre. Com que sabia que si tenia una filla, nomeria Blanca, a l’hora de fer l’etiqueta va batiar el vi com a Blanc de Blanca, tot i que la primogènita va arribar al món una mica més tard, el desembre de 2009.

Durant tots aquests anys, l’elaboració d’aquest vi ha canviat. En un primer moment, era un cupatge de premsal (que sempre n’ha estat la base) i chardonnay, que paulatinament ha evolucionat. En els darrers vuit anys, hi ha tengut molt a dir Lola Hermoso, enòloga d’aquest celler de Santa Maria del Camí. Explica que l’anyada 2023 està feta amb un 52% de premsal, un 25% de viognier, un 14% de chardonnay i un 9% de moscatell. La varietat autòctona hi aporta frescor i notes de flors blanques; la viognier accentua les aromes i la fruita, la chardonnay hi dona acidesa i, juntament amb la moscatell, hi aporta més profunditat. És un vi més gastronòmic. Per elaborar-lo, es veremen i vinifiquen totes les varietats per separat. Per aconseguir el punt untuós, Hermoso explica que separa un 30% del cupatge final i el deixa madurar en botes de roure francès noves durant 2-3 mesos, i el bastoneja una o dues vegades a la setmana. El resultat és un vi d’un color daurat un poquet pàl·lid, amb aromes de fruita madura i reminiscències de pastisseria, amb un pas en boca redó i net, que pot acompanyar molt bé unes cuixes de pollastre (al forn o farcides) o una caldereta de llamàntol.

Una bona ocasió per tastar-lo serà dissabte que ve, dia 13 de juliol, ja que Portocolom acull la sisena edició del Raïm Wine Fest, de 18 de l’horabaixa a les dues de la matinada, a la Bassa Nova. Andreu Gelabert comenta que el format d’aquesta festa li agrada molt per promocionar el vi: «S’assembla molt a la Festa del Vi Novell que organitzam a Santa Maria del Camí perquè no has de pagar entrada i perquè la plaça es converteix en un espai lúdic amb música, menjar i bauxa, i molta gent no té associat el fet de beure vi en un ambient d’esbarjo i festa més enllà de la taula. Hi participaran 11 cellers agrupats a Vi de la Terra Mallorca i la banda sonora anirà a càrrec de Colorado Band, Conejo Manso i DJ Titi. Hi passareu una bona estona i hi descobrireu bon vi».