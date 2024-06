Aquest vi és una mostra (i no és l’única) del bon producte que es fa a Mallorca combinant il·lusió, estimació i coratge, juntament amb inversió econòmica, tecnologia i coneixement. El primer Blancs de Blancs de Macià Batle es va elaborar l’any 1998. La història vitivinícola d’aquest celler ve d’avior. Ramon Servalls i Batle, el seu gerent, recorda que «tot neix d’una tradició familiar que teníem els nets i descendents de Macià Batle: cada any en temps de verema, anàvem a cal padrí, a Biniali, a trepitjar raïm i a fer vi, on hi ha un cup que té la data de 1856, construït en temps d’un altre Macià Batle, el padrí de l’esmentat abans, que també feia vi i que és qui realment dona nom al celler».

Així, un bon grapat de descendents, encapçalats per Sebastià Canyelles i Batle (qui va apostar tot d’una per la data de 1856 com a emblema per remarcar la vinculació generacional amb el vi) decidiren continuar aquesta tradició familiar amb unes instal·lacions modernes que es materialitzaren amb el celler actual de Santa Maria del Camí, obra de l’arquitecte Llorenç Colom, que més endavant va esdevenir vinater i va crear el celler Oloron Vins d’Alaró.

A partir d’aquesta infraestructura nova, un celler dotat tecnològicament i amb personal qualificat, varen decidir elaborar vins de qualitat. En aquell moment, recorda Servalls, la gent els deia: «Sou beneits! Per què no construïu un bloc d’apartaments o un hotel en lloc d’invertir tants de doblers en vinya i material». Però aquesta era la seva curolla. Com que la bona voluntat no basta, varen haver de mester dipòsits refrigerats, equips de fred, personal format, i tecnologia de primer moment. El primer vi va ser el Blanc de Blancs, que és el que més fama els ha donat. «El gran secret —apunta Ramon Servalls— era que per primera vegada combinarem el raïm premsal blanc amb chardonnay, és a dir, una varietat local amb moltes de virtuts, però també amb unes mancances que vàrem pal·liar amb la varietat francesa, que hi aporta una estructura que el fa un vi únic».

Tot d’una que va sortir al mercat, Blanc de Blancs de Macià Batle va esdevenir un referent. Servalls apunta que encara ara és el vi blanc més venut de Mallorca per nombre de botelles i per litres. Ha estat guardonat amb nombrosos premis i competicions d’arreu del món, com ara l’anyada protagonista d’avui, que ha estat guardonada amb dos Baco d’Or, i l’anyada 2018, que va rebre el premi especial Luis Hidalgo de l’Associació Espanyola de Tastadors. Els reconeixements han vengut d’Alemanya, amb la gran medalla d’or Berliner Wein Tropy; d’Anglaterra, amb la medalla d’or dels Wine Masters Internacional; de Suïssa, amb la medalla d’or AWC Vienna, entre molts altres.

Aquest Blanc de Blanc 2023 té un 49% de premsal blanc, un 49% de Chardonnay i un 2% de moscatell. Per elaborar-lo, el premsal blanc es va veremar a mitjan setembre, mentre que les altres dues es va fer a mitjan agost. L’extracció del most es va fer mitjançant premses pneumàtiques, de manera que es limita la pressió amb la qual s’obté el most flor. Després d’eliminar les impureses del most, va començar la fermentació, amb llevats seleccionats, a una temperatura controlada no superior de 17ºC. Es va embotellar a final de febrer d’enguany. Destaca pel seu color groc, net i lluent, amb viu verdós. Hi ha aromes de fruita blanca, poma, notes tropicals i reminiscències cítriques. En boca obre l’apetit i és fresc i equilibrat.