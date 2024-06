La caça de l’ànec salvatge a les zones humides va ser un bon recurs per a proveir la població de proteïnes en el passat. A l’actualitat, les ànneres són criades en granges i es consumeixen en quantitats importants en alguns països asiàtics. França disposa d’una cuina riquíssima i variada on es troben dotzenes de plats exquisits basats en aquesta au. L’ànnera amb olives es localitza a indrets diversos de la geografia mediterrània. Les olives aporten gusts tan contradictoris com el dolç, salat, amarg i àcid; en funció de quina sigui la varietat, proporcionaran un o altre sabor més intens.

Ingredients i preparació Ingredients: ànnera

ceba

tomàtiga

olives verdes

conyac o brandi

oli

aigua

sal

pebre bo Preparació: La recepta, aportació de Maruja Gayà Fullana (qui l’havia apresa de la mare del seu marit) és molt senzilla, a l’abast de qualsevol persona amb uns coneixements bàsics de cuina.

Netejarem l’au, de manera que la pell quedi ben neta i sense gens de plomissol.

La trossejarem, en sis o vuit bocins i la salpebrarem. L’ideal és un exemplar jove, que no pesi gaire més de dos kg.

Amb una mica d’oli o saïm sofregirem i daurarem les tallades; no gaire oli, perquè la carn de l’ànec aportarà el seu greix abundant.

Quan estiguin ben daurades per tots els costats, les flamejarem amb conyac o brandi.

Moments després que s’hagi apagat la flama, traurem les tallades i les reservarem.

Dins el mateix suc què ha deixat la carn, hi començarem un sofregit de ceba tallada molt fineta o ratllada, que courem a foc molt moderat.

Hi afegirem tomàtiga pelada i capolada i anirem fent la salsa.

Minuts després hi tornarem a incorporar les tallades de l’ànnera i hi afegirem aigua tap no tap. Ho farem bullir el temps necessari perquè la carn sigui ben tendra.

Minuts abans de retirar la greixonera del foc (uns 10 minuts), hi afegirem set o vuit olives verdes per comensal. Les olives no s’han de posar senceres ni tallades en rodanxes o en llenques, sinó sense pinyol, tallades en espiral, com si es tractàs de pelar una patata deixant la pell sencera, d’una sola peça.

El plat serà millor si quan la carn és ben cuita, el deixam reposar unes hores. La salsa ha d’estar ben lligada i ha de tenir poc brou.