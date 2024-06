Són moltes les generacions actuals que han fet un homenatge a les figures femenines que han estat fonamentals perquè les seves empreses o iniciatives hagin pogut assolir fites i objectius. En parlava fa set dies i continuaré aquesta setmana amb un altre cas, concretament sobre la figura de Concepció Moragues Ribas de Pina. Ella va ser una peça clau en la història més recent del Ca’n Ribas, el celler més antic de Mallorca, construït el 1711 a Consell a iniciativa de Pere Ribas de Cabrera.

Tot i que va morir abans d’hora, l’empremta i el record de Concepció Moragues continuen ben vius en la línia de vins batiada amb el seu hipocorístic, és a dir, l’escurçament del seu nom: Sió. Va morir a 56 anys, el 1990. Araceli Servera Ribas, la seva neta, encara la té ben present: «Ens va deixar quan jo tenia 12 anys. L’estimava molt perquè quan era petita vaig passar molt de temps amb ella. Era una dona forta, generosa, intel·ligent, que va criar set fills i que va ajudar i donar suport a les seves filles grans (Joana i Maria Antònia, l’actual propietària de Ca’n Ribas) quan varen començar el projecte de modernització del celler familiar, que reberen del seu marit (i padrí nostre), Gabriel Oliver Ribas de Cabrera».

L’etiqueta d’aquest vi, del qual hi ha una línia de negre, una de rosat i una de blanc, és sobria perquè només està il·lustrada amb la signatura de Concepció Moragues, amb la qual es remarca la singularitat d’aquest vi i recorda el seu caràcter generós i fort i, alhora, reivindica el seu amor per la feina ben feta.

El protagonista d’aquesta setmana és el blanc de l’anyada 2023, elaborat amb les varietats autòctones premsal blanc (45%), giró ros (35%) i la forana viognier (20%). El raïm de premsal blanc prové de vinyes velles, que es complementa amb el giró ros i el viognier. Com que una de les fites és mantenir la frescor del premsal (també dit moll), aquest només passa per dipòsit d’acer inoxidable, mentre que les altres dues fermenten directament en bota, amb els pòsits i tenen un repòs en botes de roure francès de 500 litres de 5 mesos. Després se’n fa el cupatge.

És un vi net i lluent, de groc palla, amb una complexitat seductora, amb notes tropicals de pinya, mediterrànies de melicotó i d’albercoc i, també, tocs cítrics com l’aranja. El resultat és un vi sec, fluid i fresc que pot servir per a fer un aperitiu com també per acompanyar unes sardines fresques torrades servides amb tombet o uns musclos al vapor amb salsa casolana de tomàtiga.