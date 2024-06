El lluç pertany a la família dels gadiformes, com el bacallà, i habita les profunditats de la mar; de fet, als EUA se’l coneix com deep-sea fillets, «filets d’aigües profundes» i a França, en alguns antics menús, hi apareix com a salmó blanc. La carn del lluç és molt fina i tendra –més fina fins i tot que la del bacallà– amb una certa tendència a desfer-se en làmines, però amb l’avantatge de tenir poques espines i fàcils d’eliminar. Sempre que sigui possible, s’ha de consumir fresc i d’aquí, ja que la varietat sud-americana que s’importa congelada és d’una qualitat força inferior.

Ingredients: Un lluç sencer

Salsa de tomàtiga

Ceba

Alls

Julivert

Llimona

Oli i sal Per a la guarnició: Patates

Pebre vermell

Ceba

Vi blanc

Oli i sal Preparació: Iniciarem la recepta, que devem a les Carmelites Descalces de Santa Teresa de Palma, amb la neteja del peix i l’eliminació de totes les espines i aletes exteriors.

de Palma, amb la neteja del peix i l’eliminació de totes les espines i aletes exteriors. Eliminarem el cap del peix, que reservarem per a preparar un brou. Ho salarem.

Amb un ganivet farem una sèrie de talls laterals, sense arribar a l’espina central. Dins cada tall hi posarem mitja rodanxa fina de llimona.

Per damunt del peix hi escamparem una mescla feta amb ceba tallada molt fina, juntament amb all, julivert, sal i oli.

Per damunt de tot hi escamparem un poc de salsa de tomàtiga casolana, sense que cobreixi tot el peix.

Tot i que el plat admet diferents guarnicions, la que se suggereix és una de les més clàssiques.

Fregirem lleugerament patata tallada en rodanxes –no cal que estigui cuita del tot– i la col·locarem al fons d’una safata o recipient de forn.

Fregirem, també molt lleugerament, trinxes de pebre vermell i les escamparem per damunt de les patates.

Sofregirem, dins el mateix oli, tan sols un minut, rodanxes de ceba que escamparem, desfetes, per damunt els pebres i les patates. Ho salarem tot.

Damunt aquest llit vegetal hi col·locarem el peix.

Abocarem un tassonet de vi blanc dins el recipient, de manera que ameri les patates i doni humitat al plat.

Ho posarem dins el forn, amb foc a dalt i a baix, a uns 180°, devers 20 minuts; el temps dependrà de la grossària del peix.

La salsa de tomàtiga es pot escampar quan el peix sigui cuit.