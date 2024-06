No són gaires els cellers de Mallorca que elaboren escumosos, però el resultat del seu vi és ben lloable. Un d’aquests és el celler José L. Ferrer, que n’elabora tres de línies: el Veritas Brut Nature, amb 18 mesos de rima i elaborat majoritàriament amb la varietat autòctona moll; el Brut Veritas Millesimé 2019, que reposa 36 mesos, elaborat principalment amb moll, el qual es complementa amb una mica de chardonnay i una petita proporció de vi blanc fermentat en bota; i el protagonista d’avui, el Brut Veritas Rosé. Tots tres són elaborats amb el mètode champenoise de segona fermentació.

L’elaboració de l’escumós a can Ferrer va començar com una anècdota. Devers l’any 1965, Josep Lluís Ferrer Ramonell va enviar un bocoi de la varietat moll a Catalunya, concretament a Caves Mascaró, per xampanyitzar-lo. En varen fer un escumós que només es bevia a casa, sense comercialitzar. No va ser fins a la dècada dels 90 que el seu net, Josep Lluís Roses va apostar per fer-ne a les seves instal·lacions de Binissalem. «El vàrem començar a elaborar d’una manera molt manual. Venia un expert català a fer el degollament a mà. Els primers anys en fèiem unes 1.000 i 2.000 ampolles», recorda Roses.

El Brut Veritas Rosé va néixer ara fa 6 anys i avui dia és un dels escumosos més sol·licitats d’aquest celler. La varietat principal que s’usa és la mantonegro, complementada amb una mica de moll. És un vi fresc, amb notes elegants de fruita vermella i de pètals de rosa, de bombolla molt fina. Es verema a final de setembre i passa per un procés de maceració de poques hores, el qual permeten que el vi agafi aquesta tonalitat rosada tan característica. Després de la primera fermentació, se li afegeix el sucre i els llevats acuradament seleccionats per l’enòleg Arnau Galmés i comença la segona fermentació en ampolla durant una mitjana de 15 mesos, després de la qual es realitza el procés de remogut per desplaçar els sediments al coll de l’ampolla per al seu posterior degollament sense aportació de licor d’expedició. L’aposta pel vi escumós de qualitat es va demostrar fa uns anys amb l’ampliació del celler i l’adquisició d’infraestructura per només elaborar la línia Veritas i, també, amb l’aposta per la conversió del 100% de les seves vinyes en propietat com a ecològiques, certificades des de fa uns mesos després d’anys de feina per adaptar-les a la certificació europea.

Òscar Roses, renet del fundador i responsable de comunicació del celler, comenta que amb els Brut Veritas han rebut diversos premis, però remarca que «el guardó que més ens satisfà és el dels consumidors, que cada vegada el coneixen i aprecien més, com demostren les 30.000 botelles que elaboram anualment». Per gaudir-lo, un suggeriment que fa Òscar Roses és gaudir-lo en una terrassa amb aperitius més contundents o amb plats més lleugers, especialment ara que ve l’estiu, o també el podeu maridar mentre assaboriu un bocí de rajola de xocolata negra.