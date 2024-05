Almanco un terç de la població mundial consumeix arròs com aliment principal. Hi ha una gran quantitat de varietats; això ens permet triar l’arròs més adient per a cada plat. L’arròs, originari del sud-est asiàtic, va ser introduit al nostre país al segle VIII amb la dominació àrab. Ben aviat es va estendre, per les zones humides i pantanoses, especialment del País Valencià. A la zona albuferenca mallorquina es produeixen, des de fa més de 100 anys, varietats d’arròs de gran qualitat. Per altra banda, també es produeix arròs en terres de secà. Les sequeres i el canvi climàtic posen en perill aquest conreu.

Ingredients: Una sípia grossa amb la seva melsa

3 gambes pelades per cap

musclos, popes de peix bullit

75 g d’arrós (per ració)

mig pebre verd

1 tros de pebre vermell

1 manat de cebes tendres

3 tomàtigues de ramellet

alls tendres

brou de peix

safrà (o espècies grogues)

olijulivert i sal

Opcionals: carxofes, pèsols, estirabecs... Preparació: Netejarem la sèpia i en reservarem la melsa.

Pelarem les gambes i les sofregirem amb un bon raig d’oli dins el calderó o greixonera. Les traurem i reservarem.

Trossejarem la sípia i la sofregirem dins el mateix oli, a poc foc. La introduirem quan l’oli sigui fred per tal d’evitar els esquits.

Al cap d’uns minuts hi afegirem el pebre verd i el vermell tallats en daus petits. Ho mesclarem bé amb la sípia i ho remenarem adesiara.

Pocs minuts després hi agregarem la ceba tendra o grell abundant, tallat molt finet; també hi afegirem alls tendres ben tallucats (o dels vells).

Ho courem tot a foc suau uns 10 minuts. Tot seguit hi afegirem les tomàtigues, pelades i capolades i la melsa de la sípia. Ho salarem i ho remenarem bé.

Hi agregarem la verdura que disposem i ens vengui de gust. Hi diuen molt bé els pèsols (dels dos tipus) i les carxofes.

Poc després hi introduirem l’arròs i el sofregirem uns 2/3 minuts. Hi afegirem el safrà.

Tot seguit hi abocarem el brou de peix calent; la quantitat dependrà de si volem l’arròs brouós, melós o sec. Per damunt hi escamparem les gambes, els musclos, les popes de peix i un poc de julivert picat, poc abans de servir.

Recepta a partir de la que ens va donar Francesca Alomar Jaume (Manacor, 1928-Llucmajor, 2023).