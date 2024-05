La dita diu que «als pots petits (o xics) hi ha la bona confitura» o «les medicines millors». Tant l’una com l’altra indiquen que es valora més la qualitat que no la quantitat i, també, remarquen les excel·lències d’una persona o d’una cosa petita.

Un d’aquests casos és l’oli Son Jordi, de Llubí. Està inscrit en la denominació d’origen Oli de Mallorca. Prové d’una finca on hi ha unes cases pageses encisadores i on es cultiven tarongers i llimoneres, ametllers i garrofers, tapereres i també hi ha alguna figuera. Fa centenars d’anys que, tant els habitatges com la parcel·la, pertanyen a la família de Magdalena Perelló. Temps enrere ella les va heretar i, amb molt d’esforç en va restaurar les cases.

El pagès que s’encarrega de conrear la terra és el seu espòs, Pere Calafat, conegut per la seva bona feina al celler Jaume de Puntiró. Comenta que, com ha succeït a altres finques, la dignificació de l’oli d’oliva i del seu cultiu ha ajudat a cercar cultius alternatius a l’ametller, tan malmès pel bacteri Xylella fastidiosa i, també, amb exemplars molt vells.

A Son Jordi no hi havia hagut mai oliveres, però quan Perelló el va rebre com a herència, va veure que davant de les cases, al mig d’un petit paretó, hi havia nascut una olivera volandera, la qual va decidir conservar i que va ser premonitòria de l’olivar que avui dia continua creixent esponerós. La sembra de les oliveres va ser l’any 2010 i varen apostar per la varietat arbequina, que dona un oli suau i fresc. La producció és de devers 4.000 quilos d’oliva, de les quals un 14% es converteix en oli d’oliva verge extra. El rendiment és baix, com sol passar als oliverars del Pla de Mallorca, però el resultat és exquisit, com diu la dita inicial.

Per elaborar-lo, a final d’octubre, cullen l’oliva i la duen a la tafona de Son Catiu, que és ben a prop de Son Jordi, de manera que gairebé no hi ha oxidació. Allà, es premsa en fred amb processos mecanitzats.

L’etiqueta és senzilla i directa. L’autora és Margalida, filla de Magdalena i Pere. Va fer diferents propostes: unes bufetes, dues serps que ballaven i, la que triaren finalment: el sol, tan necessari per a una bona producció d’oliva.

El comercialitzen en envasos diversos, com ara botelles de vidre de mig litre i llaunes d’alumini de 2 i 5 litres, els quals es venen principalment a la botiga del celler Jaume de Puntiró, a la Plaça Nova de Santa Maria del Camí.