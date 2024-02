El costumari gastronòmic dels mallorquins anava lligat al calendari de l’any litúrgic de l’Església catòlica. Amb el Dimecres de cendra s’inicia la quaresma, (enguany serà dimecres que ve, dia 14), que durarà fins al Dissabte sant, 30 de març. La reglamentació dels ermitans de Mallorca observa l’abstinència de carn al llarg de tot l’any; per aquest motiu, dins la seva alimentació s’hi troba un receptari auster, però no exempt de plats extraordinaris basats en aquest peix sec –el bacallà–, molt adient per a les comunitats eremítiques que vivien allunyades de la mar i no podien accedir al peix fresc.

Ingredients: Bacallà dessalat, ceba, tomàtiga, patates, pèsols, colflori, carxofes, prunes seques, ametlles torrades, farina, moraduix, julivert, alls, oli, aigua, pebre bord i sal. Preparació: Dessalarem el bacallà almenys 48 hores, canviant l’aigua tres pics cada dia. En estar dessalat, l’escolarem i l’eixugarem bé amb un drap o paper de cuina.

Tallat en bocins de ració, passarem el bacallà lleugerament per farina i el fregirem. És important fregir-lo primer amb la pell cap amunt i amb l’oli ben calent. El reservarem sobre paper de cuina per eliminar-ne l’excés d’oli.

Iniciarem un sofregit amb oli i una ceba tallada fina. Passats uns 7/8 minuts, hi agregarem tomàtiga pelada i capolada, 2 alls estavellats i una fulla de llorer.

Quan la salseta sigui cuita, hi introduirem patates tallades a cantons, que anirem girant 3 o 4 minuts. Si tenguéssim esclata-sangs en conserva, també els sofregiríem uns minuts. Tot seguit hi afegirem l’aigua necessària, no en excés.

Quan les patates han bullit uns minuts, hi agregarem carxofes –ara n’és el millor temps– i els pèsols i, minuts més tard, la colflori (que és de cocció més ràpida) tallada en ramells, i altres verdures que puguin ser del nostre gust.

En tenir les patates quasi cuites, col·locarem el bacallà dins la greixonera, amb la pell cap amunt, juntament amb prunes seques senceres. (Els ermitans en feien conserva i les reservaven per a les grans ocasions).

Tot seguit farem una bona picada amb ametlles torrades, julivert i un poc d’all, unes fulles de moraduix i pebre bord i la introduirem al darrer bull.

Ho tastarem i hi afegiríem sal si fos necessari.

La recepta fou aportada per Miquel Rigo Far (El Terreno, Palma, 1932), un gran coneixedor de la cuina dels ermitans.