És la tercera vegada que el jurat de Biolmiel, el concurs de mel ecològica més destacat d’Europa, ha guardonat amb una medalla d’or la mel de Son Real de Caramel de Mallorca. El primer pic va ser el 2018, després el 2020 i ara el 2023, un veredicte que s’ha fet públic aquest mes de gener. Ara bé, en aquesta nova edició, la mel que fa l’apicultor Martí Mascaró ha estat premiada amb dues patenes d’or més: una per la que treu de l’apiari de Santiani i una altra per la de Monnàber Vell, tots dos situats a Campanet; a més de 8 medalles d’argent.

Així, Mascaró ha esdevingut un referent de l’apicultura perquè ha sabut posar en valor un producte natural, en el seu cas ecològic, i alhora apreciat a la taula. Ho ha fet humilment com sol ser en les persones carregades de bonhomia, com bé demostra al seu web www.melcaramel.com

Curiosament, però, el seu telèfon no ha tret fum després de rebre aquestes distincions. Tal vegada és perquè la gent de Mallorca no valora a bastament què implica fer mel ecològica amb reconeixements internacionals. «Per la meva experiència, trob que et valoren més a l’exterior que a ca teva», comenta en recordar l’entrevista que li va fer el diari Süddeutsche Zeitung el passat mes d’octubre, la qual va despertar un interès a Alemanya per la feina que fa com a apicultor.

Avui parlam de la mel de Son Real, feta en un entorn màgic i carregat d’història, que es fa a prop de la mar. Com que la vegetació que hi ha allà és garriga mediterrània i el terreny és molt arenós només en treu per primavera, ja que l’estiu és molt dur i el xiprell (també dit ‘bruc’) que floreix a la tardor només serveix perquè les abelles se’n puguin alimentar. És de color ambre clar i sempre és així perquè no hi ha alzines i els garrovers que del voltant són joves. En sol treure devers 100-150 quilos, depenent del temps.

La idea de tenir un apiari a la finca pública de Son Real va sorgir fa devers 10 anys, a ses Cabanasses, el primer on Mascaró va certificar la mel com a ecològica. Allà va conèixer una persona relacionada amb aquest espai natural de Santa Margalida que, davant l’interès de Mascaró per posar-hi caseres, va aconsellar-li que ho sol·licitàs a la Conselleria. Recorda que la gestió no va ser fàcil, però finalment, després de 8 mesos, hi va poder instal·lar un apiari, que no pot superar les 12 caseres. Les abelles no són a prop del camí ni de les cases d’aquesta possessió de 395 hectàrees, ni de la necròpoli talaiòtica (datada del 1900 aC), sinó que es troba en una ubicació apartada, a prop d’un observatori d’ocells.

Els plans de futur de Martí Mascaró són senzills: «No vull tenir més abelles, estic satisfet amb el que tenc, així puc gaudir del temps per a mi i per estar amb els amics”, confessa. Un desig que permet gaudir dels petits plaers com ho és també assaborir una cullerada dolça de mel a la boca.