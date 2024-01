Criança 2018 Pere Seda

A començament del segle XX, Mallorca va tenir una figura destacada en el sector vinícola, el nom de la qual encara perdura. Ens referim a Pere Reus i Morro (1886-1942), conegut amb el malnom de Pere Seda. Va néixer a Selva i va fundar el seu celler l’any a començament del segle XX a Binissalem, on també fou batle entre el 1905 i 1910. A més d’aquest municipi, va tenir cellers i botigues a Palma, Porreres i a Felanitx (Cas Concos). A Palma tenia una botiga on venia vi que es deia Es Vinet. Reus va viure una lenta recuperació de les vinyes mallorquines que varen ser afectades per la fil·loxera, detectada a l’illa el mes de maig de 1891. Abans d’aquesta data, els cellers de Mallorca havien viscut un període d’esplendor perquè aquest insecte originari d’Amèrica del nord havia fet un gran estrall a la vinya de França durant el segle XIX i això havia provocat la demanda de vi de Mallorca per part dels gals.

Pere Reus va tenir onze fills amb Catalina Martí, set dels quals es dedicaren al sector vinícola. El seu fill, Bartomeu Reus Martí va crear a Xile els cellers San Clemente i Santa Catarina, que encara existeixen. Allà, Pere Seda també hi era, però com que el seu fill Guillem es va posar malalt, va decidir tornar a Mallorca. El seu fill Bartomeu retornà a l’illa el 1928 i quan son pare va morir, els seus descendents i els dels seus germans Guillem i Pere es varen posar al capdavant de les instal·lacions de Manacor, que s’havien posat en marxa el 1925. Quatre dècades més tard, els hereus varen decidir fer un homenatge al fundador i varen batiar el celler amb la denominació de Pere Seda. Avui dia, la cinquena generació gestiona el celler. Tòfol Reus, gerent del celler i descendent de Pere Seda, explica que varen començar a fer vins envellits en bota als anys 80: «aleshores no existia la denominació d’origen Pla i Llevant i la normativa tampoc no era com la vigent». De fet, abans duien raïm de fora, i actualment amb la normativa tot el vi surt dels seus ceps, concretament de 103 hectàrees de vinya, de les quals n’hi ha 55 en propietat. El vi protagonista d’avui és un dels seus clàssics, el Criança, concretament de l’anyada 2018. És fet principalment de les varietats cabernet sauvignon i merlot, complementades amb una mica de callet. Reposa un mínim de 24 mesos i té una maduració, pel cap baix, de 6 mesos en botes de roure francès i americà. És un vi de capa mitjana-alta, de color robí fosc, amb aromes de fruita vermella madura i amb notes de regalim en boca, amb un pas llarg i tranquil. És bon acompanyant de formatge semicurat, de pancuit i d’un braç de me al forn.