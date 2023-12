Las recetas de cocina de Antoni Tugores: Coques de torró casolanes (amb confitura)

Les coques de torró -pasta d’ametlla molta i sucre, bàsicament- és un dels dolços amb més tradició dins el costumari gastronòmic de Nadal. Les coques van tancades amb dues neules, que també són part de la festa des de segles enrere: «Cada cosa a son temps i per Nadal neules». No hi ha certeses sobre l’origen del torró, però el que sembla evident és que va lligat a una bona producció d’ametlles. Diversos autors situen els inicis d’aquest dolç a les antigues civilitzacions mediterrànies, que preparaven barres de fruits secs amb mel, d’un alt valor proteínic, ideals per als viatges llargs.

Ingredients: Bessó d’ametlla cru

Sucre roig

Confitura

Pell de llimona ratllada

Canyella

Vi de pansa o vi de missa

Neules Preparació: Escaldarem les ametlles i les pelarem.

Tot seguit capolarem les ametlles amb una maquineta manual o elèctrica.

Mentre capolam les ametlles, hi mesclarem el sucre, així com ratlladures de pell de llimona i una pessic de canyella.

La quantitat de sucre gruixat o roig serà del mateix pes que el de les ametles.

Posarem la pasta obtinguda dins un ribellet i la seguirem treballant a fi d’integrar tots els ingredients.

Perquè lligui millor i per enriquir encara més el sabor de la pasta, hi afegirem un raig de vi de pansa o de vi de missa; depenent de la quantitat de massa preparada, bastaria un didalet, un tassó dels més petits.

Quan tots els ingredients de la pasta estan ben integrats, agafarem una neula i amb un pinzell l’untarem lleugerament amb una mica de vi de pansa (serveix el vi de missa o la mistela) i això farà que lligui millor la neula amb la pasta del farcit.

Damunt d’aquesta neula hi posarem un sostre fi de la massa preparada, i damunt la pasta hi posarem una culleradeta de confitura (la que més ens agradi) ben aspergida. Per damunt la confitura, hi escamparem una altra capa fina de torró.

Clourem la coca amb una altra neula untada lleugerament amb el vi i deixarem les coques que haguem preparat, damunt un fenyedor perquè s’assequin. Maria Rayó Bibiloni de Son Bernadàs (Alaró, 1928-Orient, 2006) aconsellava fer les coques de torró dies abans de Nadal; de fet, ella les muntava el dia de la Mare de Déu de l’Esperança, el 18 de desembre.