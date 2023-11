Aquesta setmana, concretament dijous, s’ha presentat la nova ginebra de mandarina. L’acte va tenir lloc a l’obrador que la família Capó Bucher, creadora de Cabraboc, té dins les instal·lacions de Limsa, a Marratxí. El producte és recomanable per diversos motius. El primer és perquè és bo; el segon perquè reivindica el producte local, de quilòmetre zero, en aquest cas la mandarina de Sóller; i el tercer, perquè se n’ha fet una edició especial amb els mestres artesans de Lafiore.

La història d’aquesta ginebra té l’origen en un altre producte d’Esperit de Mallorca, que és la destil·leria de les ginebres Cabraboc. Fa uns anys varen crear un licor de mandarina, però el producte no va acabar d’arrelar en el mercat. Per aquest motiu, dos anys enrere decidiren no elaborar-ne pus. Max Capó Bucher, destil·lador de la casa, comenta que va començar a treballar-hi fa més de mig any: «El meu cap no aturava de fer voltes sobre com podia tornar a usar la mandarina i reformular-ne el licor. Com que la meva família som de Sóller, ens feia ganes treballar de nou aquesta fruita dolça i alhora un punt àcida, típica de la nostra ciutat, i com que la ginebra de taronja que elaboram està agradant molt, vaig apostar per crear-ne una de mandarina». Explica que foren nombroses les proves i els tasts fins que va trobar la fórmula actual. El procés és el següent: Capó destil·la mandarines mallorquines, que provenen de Fet a Sóller, i a continuació fa una maceració amb la pell d’aquest cítric, les quals hi contribueixen amb el seu color característic. Per arrodonir la ginebra, Capó l’ha complementada amb un cupatge de destil·lats de llima i aranja, que hi aporten complexitat sense llevar el protagonisme a la mandarina. A més, per fer-la més golosa, hi ha afegit devers 7 grams de sucre per litre, la qual cosa n’arrodoneix el pas en boca.

Tornant a la col·laboració amb Lafiore, la responsable de comunicació de Cabraboc, Sara Capó Bucher, apunta que el primer contacte amb ells és del mes de juny. «Lafiore ens va demanar de col·laborar per fer una publicació conjunta a les xarxes socials d’una versió amb producte mallorquí de la pomada (també dita gin amb llimonada). Fa un poc més d’un mes, després de veure la qualitat de la nostra nova ginebra, els vàrem proposar de fer una edició especial confeccionada pels seus artesans de vidre bufat», remarca Capó. El resultat és un producte selecte, ben presentat,de només 100 unitats que, sens dubte, pot ser un bon regal per a les festes de Nadal i Reis que celebrarem els mesos vinents.

Aquesta ginebra de mandarina destaca per un color ataronjat, que fa pensar en l’ingredient principal de la ginebra. És molt aromàtica, amb una flaire de cítric embriagadora i una fase gustativa neta i un punt persistent. Es recomana beure-la ben freda, només combinada amb tònica i amb una tallada de llima per engalanar la copa.