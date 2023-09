Una de les poques empreses que fabrica refrescos a Mallorca és Suc Frut, marca actual de Carbónicas La Paduana. N’és el gerent i propietari Toni Gibert, i produeix refrescos de diferents castes: de pinya, llimona, taronja, gasosa, poma i aigua amb gas. Gibert va néixer entre botelles de refrescos, caixons de begudes i màquines que omplien i traslladaven botelles d’aquí cap allà. Ara bé, és a partir dels 20 anys quan va entrar a formar part activa i diària de l’empresa. Gibert comenta que va començar a treballar-hi des de baix, «aprenent-ne dia a dia el funcionament i tots els processos de l’empresa. És a partir del 2020 quan mon pare me’n cedeix el relleu».

L’origen de La Paduana es remunta l’any 1945 quan Rafel Bonnín i el seu cunyat, Rafel Forteza, tots dos de Petra, decideixen crear-la. El nom fa referència al patró d’aquesta vila, Sant Antoni de Pàdua, ja que els dos fundadors eren molt religiosos. De fet, es diu que mai no varen faltar a la missa de diumenge.

La família Gibert va entrar en aquest negoci l’any 1970, quan Toni Gibert Monroig, padrí de l’actual gestor, va adquirir la part de Rafel Forteza, i passat uns anys, la família Gibert va comprar la part de Rafel Bonnín, i així va adquirir el 100% de les accions de l’empresa. De llavors ençà, sector ha canviat moltíssim. El gerent actual explica que sempre ha sentit contar al seu pare, Miquel Gibert, que antigament a quasi cada poble de Mallorca hi havia una empresa de begudes carbòniques. «Poblacions grans, com ara Manacor, fins i tot, en tengueren més d’una!», exclama. Així mateix, esmenta que el secret per mantenir l’activitat de La Paduana durant 78 anys, que no és altre que la tenacitat, la constància, l’amor «cap a la nostra feina i mantenir la qualitat de tots els nostres productes, una fita aconseguida per tots els qui formam i han format part de la nostra empresa», remarca Gibert. Així, el treball en equip és clau per a l’èxit d’aquesta empresa. Una bona mostra d’aquest fet es fa palès amb el nou disseny de l’etiqueta, amb elements vinculats a l’illa, com el Pare Serra, el dimoni, el vestit pagès, etc. «La mallorquinitat és l’essència principal de la nostra empresa i és això el que hem volgut plasmar a la nova imatge corporativa dels nostres refrescos, una tasca que ha estat fruit de tots els qui formam Carbónicas La Paduana», apunta Gibert.

Una altra novetat és la inclusió del format de 550 ml, també per al més emblemàtic: el de pinya. Gibert conta que aquest refresc va arribar a Mallorca amb un senyor anomenat Dufo, que va importar aquesta fórmula des de Cuba. Hi ha veus que apunten que el nom es deu al fet que es fa amb la pinya del plàtan, és a dir, la part que agrupa tots els plàtans. Ara bé, Gibert aclareix que a la seva recepta mai no han usat plàtan o essència de plàtan, però sí que empren essència o aroma de pinya, entre altres ingredients.