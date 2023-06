L’origen de moltes coques dolces tradicionals de l’illa i de molts d’indrets de la Mediterrània és l’aprofitament de la pasta de pa i altres masses, de farines diverses, que no s’havien estufat. Una bona solució per no deixar-la perdre, era afegir un poc de sucre a la pasta (sovint sense cap més ingredient). Però encara resultava més substanciosa i enllepolidora si s’hi afegia una cullerada de saïm. Amb el temps s’hi anirien afegint més ingredients (fruites, com cireres, albercocs, carabassat i fins i tot pebres torrats...) i es convertiria en un plat que es serviria com a postres.

Ingredients Per a la pasta: un tassó de llet, 3 ous, 2 tassetes de sucre, 1 cullerada curulla de saïm (el volum d’un ou de gallina), uns 20 g de llevat i la farina de força que es begui. Per acompanyar-la: albercocs i (opcional) sobrassada. Preparació Dins un ribellet fondrem el llevat amb un glop de llet tèbia.

Quan s’hagi fos del tot, hi introduirem el sucre, els ous, la llet restant i la farina de força que es begui. En definitiva, tots els ingredients menys el saïm.

Tendrem a mà una tassa petita amb oli, per netejar les voreres del ribellet i les nostres mans.

Pastarem fins que tots els ingredients s’hagin integrat per complet, el sucre s’hagi fos totalment i la pasta estigui ben treballada.

Deixarem tovar la pasta fins que haurà augmentat el doble el seu volum.

Passada l’estona de la fermentació, prendrem la pasta i la «tuparem». Aquesta vegada, però, li afegirem una bona cullerada de saïm i, encara que sigui mal composta, sense mirar massa prim, la posarem dins un motllo rodó o rectangular que sigui una mica alt.

Deixarem que faci un segon tou.

Quan s’hagi estufat per la fermentació, hi escamparem mitjos albercocs (no han d’estar atapeïts) i, si ens hi agraden, pilotets de sobrassada. És molt habitual espargir un poc de sucre per dins els mitjos albercocs, que tendran la part del tall mirant cap amunt.

També es pot agregar un polset molt fi de canyella dins l’albercoc.

Introduirem la coca al forn fins que serà ben cuita. La traurem i l’empolsegarem amb sucre molt (o del normal) abans de servir.

Devem la recepta a Joana Maria Pons Bestard, de ca na Cucó (Calvià, 1931).