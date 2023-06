Al ser humano le gustan las listas: se hacen de películas, libros… y restaurantes. Desde hace algún tiempo, además, parecen haberse multiplicado. Tras el anuncio del ‘ranking’ de The World's 50 Best Restaurants (con Central de Lima como nuevo número 1) el pasado martes 20 de junio en Valencia hemos querido poner un poco de orden. Hemos confeccionado una ‘lista de listas’ a partir de los datos de cuatro de ámbito internacional como son la propia 50 Best, la Michelin, Opinionated About Dining (OAD) y The Best Chef (que encabeza actualmente Dabiz Muñoz).

Cómo lo hemos hecho

La metodología para asignar puntos que hemos aplicado es la siguiente. Cuando un restaurante o chef español encabeza una lista le otorgamos 4 puntos. Si está en el ‘top 3’ le damos 3,5. Cuando se encuentra entre los 10 primeros, 3 puntos. A los que están entre el 11 y el 25, les damos 2 puntos. Del 26 al 50, 1 punto. Del 51 al 100, 0,5 puntos. Y si, como es el caso de la lista OAD, hay restaurantes hasta la posición 150, les damos un cuarto más (0,25 puntos).

Esto es así salvo en el caso de Michelin, donde hemos otorgado tantos puntos como estrellas tiene el restaurante. Dos casos más: The World's 50 Best Restaurants tiene una lista llamada ‘Best of the Best’ donde están los restaurantes que ya han ganado anteriormente y que ya no forman parte de la lista. El Celler de Can Roca está en ella. Hemos adjudicado 2 puntos a esta distinción honorífica. Además, en 50 Best también han otorgado el ‘Icon Award’ a Antoni Luis Aduriz de Mugaritz este año y que le ha valido 1 punto extra, según nuestro criterio.

Finalmente, solo hemos decidido contar un restaurante por chef, siempre el que tiene más estrellas Michelin entre los suyos. A la hora de ordenar en la lista en caso de empate hemos priorizado el número de estrellas Michelin y, en el caso de los mismos ‘macarons’, hemos decidido que se colocara primero el que los hubiera conseguido antes.

Con estos mimbres, hemos confeccionado una lista de los que ahora mismo según todas estas listas serían los 35 mejores restaurantes de España. Allá va nuestro particular intento de poner luz y taquígrafos sobre el aluvión de clasificaciones.

LA ‘LISTA DE LAS LISTAS’ DE LOS MEJORES RESTAURANTES DE ESPAÑA

1. DiverXO (Madrid) - 12,5 puntos - (3 estrellas Michelin, 3,5 por 50 Best, 2 por OAD, 4 por The Best Chef).

2. Disfrutar (Barcelona) - 10,5 puntos - (2 por Michelin, 3,5 por 50 Best, 2 por OAD, 3 por The Best Chef).

3. El Celler de Can Roca (Girona) - 9,5 puntos - (3 por Michelin, 2 por 50 Best, 1 de OAD, 3,5 por The Best Chef).

4. Etxebarri (Axpe, Bizkaia) - 9,5 puntos - (1 por Michelin, 3 por 50 Best, 3,5 por OAD, 2 por The Best Chef).

5. Quique Dacosta (Denia, Alicante) - 9 puntos - (3 por Michelin, 2 por 50 Best, 3 por OAD, 1 por The Best Chef).

6. Azurmendi (Larrabetzu, Bizkaia) - 7,5 puntos - (3 por Michelin, 0,5 por 50 Best, 2 por OAD, 2 por The Best Chef).

7. Mugaritz (San Sebastián) - 7,5 puntos - (2 por Michelin, 2 por 50 Best, 0,5 por OAD, 3 por The Best Chef).

8. Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) - 6 puntos - (3 por Michelin, 0,5 por 50 Best, 0,5 por OAD, 2 por The Best Chef).

9. Martín Berasategui (Lasarte, San Sebastián) - 5 puntos - (3 por Michelin, 1 por OAD, 1 por The Best Chef).

10. Hermanos Torres (Barcelona) - 5 puntos - (3 por Michelin, 1 por OAD, 1 por The Best Chef).

11. Noor (Córdoba) - 4 puntos - (2 por Michelin, 1 por OAD, 1 por The Best Chef).

12. Arzak (San Sebastián) - 3,5 puntos - (3 por Michelin, 0,5 por OAD).

13. Lasarte (Barcelona) - 3,5 puntos - (3 por Michelin 0,5 por OAD).

14. ABaC (Barcelona) - 3,25 puntos - (3 por Michelin 0,25 por OAD).

15. Akelarre (San Sebastián) - 3 puntos - (3 por Michelin).

16. Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria) - 3 puntos - (3 por Michelin).

17. Atrio (Cáceres) - 3 puntos - (3 por Michelin).

18. Casa Marcial (La Salgar, Arriondas, Asturias) - 3 puntos - (2 por Michelin, 1 por OAD).

19. Paco Roncero (Madrid) - 3 puntos - (2 por Michelin, 1 por The Best Chef).

20. DSTAgE (Madrid) - 3 puntos - (2 por Michelin, 1 por The Best Chef).

21. Iván Cerdeño restaurante (Toledo) - 3 puntos (2 por Michelin, 1 por The Best Chef).

22. Amelia by Paulo Airaudo (San Sebastián) - 3 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por OAD, 0,5 por The Best Chef).

23. Elkano (Getaria, Gipuzkoa) - 3 puntos - (1 por Michelin, 2 por 50 Best).

24. Bagá (Jaén) - 3 puntos - (1 por Michelin, 2 por OAD).

25. Les Cols (Olot, Girona) - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por The Best Chef).

26. Miramar (Llançà, Girona) - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por The Best Chef).

27. BonAmb (Jávea, Alicante) - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por OAD).

28. L’Escaleta (Cocentaina, Alicante - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por OAD).

29. Ricard Camarena (Valencia) - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por 50 Best).

30. El Poblet (Valencia) - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por OAD).

31. Smoked Room (Madrid) - 2,5 puntos - (2 por Michelin , 0,5 por OAD).

32. Deessa (Madrid) - 2,5 puntos - (2 por Michelin, 0,5 por OAD).

33. Moments (Barcelona) - 2,25 puntos - (2 por Michelin, 0,25 por OAD).

34. Skina (Marbella) - 2,25 puntos - (2 Michelin, 0,25 por OAD).

35. Bardal (Ronda, Málaga) - 2,25 puntos - (2 por Michelin, 0,25 por OAD).