A mitjan mes de maig, el jurat del concurs internacional Syrah du Monde va seleccionar el vi Sirà de l’anyada 2020, del celler Son Prim de Sencelles, com un dels millors del món i el millor de l’Estat espanyol. El guardó no sols és significatiu perquè el concurs premia els millors vins fets amb aquesta varietat d’origen francès, sinó perquè Son Prim feia 10 anys que no elaborava cap monovarietal d’aquesta casta.

L’aventura de Jaume Llabrés Cladera en aquest sector es deu a dos fets: d’una banda, el record d’haver veremat a Sencelles amb el seu padrí quan era infant i, d’altra banda, perquè li agraden els vins francesos de qualitat. Així, l’any 1993 va posar fil a l’agulla al celler que avui dia és Son Prim i va partir amb la furgoneta cap a França en vaixell, concretament a Bordeus, per comprar-hi ceps de merlot, cabernet sauvignon i sirà. El va acompanyar el seu fill, Jaume Llabrés Miquel, que aleshores tenia 6 anys. D’aquesta manera, es varen poder sembrar les dues primeres hectàrees fins a arribar a les 15 actuals. Els anys passaren venent el raïm a altres cellers i fent vi per a autoconsum, fins el 2004, quan Llabrés va crear oficialment Son Prim, amb l’ajuda inestimable d’Artemio Yaguana, que és el motor del celler des de llavors. El primer vi va sortir al mercat dos anys més tard, i ho va fer amb aplaudiments pels entesos.

El premi que acaben d’aconseguir engresca el celler Son Prim a continuar usant varietats foranes per fer els seus vins «perquè si els fas a Mallorca, amb aquest clima tan bo que tenim, el raïm madura molt bé i el resultat que en treim destaca internacionalment», puntualitza Jaume Llabrés Miquel. També apunta que la varietat sirà no deixa indiferent a ningú: o t’encanta o no t’agrada gens. Ara bé, quan es varen presentar en aquest concurs estaven convençuts que el seu era especial: «des que el vàrem veremar fins que va romandre dins fusta, i també vàrem comprovar que destacava per damunt de totes les altres varietats quan férem les proves abans d’embotellar-lo».

Allò que també crida l’atenció és que aquest vi és fruit de la primera veremada d’una vinya jove; «això contradiu la idea establerta que han de passar anys per fer raïm de bona qualitat per fer vi”» remarca Llabrés.

Per elaborar aquest Sirà 2020 els Llabrés ho han fet com és costum a Son Prim: el most macera en fred, fermenta i passa dins botes de roure durant 12 mesos, de les quals un 10% són noves i la resta són de segon, tercer i quart ús. Se n’han fet 1.800 ampolles. Destaca per tenir un color molt viu i unes aromes molt expressives.