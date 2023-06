Molt sovint es parla dels plats de mar i muntanya referits només a menjars propis de la cuina catalana i, més en concret, de les terres properes a la Costa Brava, on es combinen ingredients càrnics amb altres de la zona costanera. Dins la literatura gastronòmica d’aquelles terres són clàssics el pollastre amb gambes o amb escamarlans. Però a la cuina de Mallorca no hi manquen plats que combinen perfectament aquests dos tipus d’ingredients, des de l’arròs brut pobler, fins a altres plats gloriosos com el conill amb caragols i llagosta, de la zona de Cala Figuera i notables fórmules més.

Ingredients: Per a les pilotes: 400 g de carn capolada mesclada de porc i vedella, molla de pa banyada en llet, 1 ou, mig all, 1 brot de julivert, el blanc d’una cebeta tendra, sal, pebre bo, farina i oli per fregir-les. Per al guisat: 8 gambes, 1 ceba mitgera, 2 tomàtigues de ramellet, 2 alls, 4 patates, 1 tassonet de conyac, 10 ametlles, un brotet de moraduix i de farigola, oli, aigua o brou de peix, sal i pebre bo. Preparació: Farem les pilotes. Mesclarem la carn, el pa mullat (ben premut), la ceba tendra, un brot de julivert, mig all (tot ben capolat), sal, pebre bo i 1 ou per lligar-ho.

Amb l’ajuda d’una cullereta farem les pilotes (més petites que les habituals), les passarem per farina i les fregirem en oli d’oliva. Les reservarem damunt un paper absorbent.

Solen quedar molts de residus de farina dins l’oli i per això, és aconsellable començar el sofregit amb oli nou.

Sofregirem les gambes lleugerament, només volta i volta. Malavejarem eliminar les antenes i les cames. Les flamejarem amb un tassonet de conyac o brandi, les traurem i reservarem.

Tretes les gambes i evaporat l’alcohol, sofregirem una ceba ratllada i un all tallat finet.

Passats uns minuts, incorporarem les tomàtigues pelades i capolades. Rectificarem de sal.

Hi tirarem les patates tallades a cantons i les remourem uns 5 minuts amb el sofregit.

Hi abocarem aigua (o brou) suficient.

En haver bullit uns 10 minuts, hi afegirem les pilotes i minuts després, una picada feta d’ametlles, moraduix i farigola.

Quan les patates siguin cuites, hi escamparem les gambes i el seu suquet. Dos minuts després, el plat estarà a punt.