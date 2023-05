La tècnica de cuinar a la sal, tot i que habitualment no apareix als receptaris tradicionals de l’Illa, és una pràctica culinària atàvica, molt relacionada amb la Mediterrània. És una pràctica mil·lenària, realitzada sobretot a les zones on abundaven les salines. Alguns estudiosos atribueixen l’autoria del peix a la sal a la cultura púnica. Quan la sal és humida i s’encalenteix a una temperatura alta, se solidifica i crea una crosta que protegeix els aliments que hi ha a dins, fa la funció de forn i reparteix la calor de manera uniforme. El peix es cou amb el vapor dels seus sucs. Molt saborós.

Ingredients: Uns 500 g de peix (tipus dorada, llop, pàguera, escorball...) per ració; 1 all, fonoll, 1 culleradeta d’oli, sal gruixada suficient i un poc d’aigua. Preparació: Encalentirem prèviament el forn a 240 graus.

Sense eliminar el cap del peix, en traurem les vísceres per la part de les ganyes. No cal escatar-lo.

Omplirem el buit que ha deixat la butza amb fonoll (o herbes aromàtiques al gust), un all i una culleradeta d’oli.

Dins un recipient de forn hi posarem un sostre de sal gruixada ben humida.

Posarem el peix damunt aquest gruix de sal i el cobrirem per complet amb sal gruixada igualment banyada amb aigua. Ha de ser un sostre gruixat, mínim d’un centímetre, ben compacte; el pressionarem de tal manera que no quedi gens d’aire entre el peix i la sal. Se sol calcular doble pes de sal que de peix.

Introduirem el recipient al forn, amb foc a dalt i a baix, al llarg d’uns 20 minuts si el peix no passa de 500 g. Si el pes és d’1 kg se solen calcular 25/30 minuts de forn. Si és d’uns 2 kg, calcularíem uns 50 minuts. Si fos més gros, s’haurà d’augmentar el temps de forn.

És important no obrir la porta del forn durant la cocció per tal que es no es perdi la temperatura alta.

Una vegada tret del forn, romprem la capa endurida de la sal amb esment per no espenyar el peix. Eliminarem la sal, que se’n durà la pell i l’escata. El peix quedarà net i al seu punt de sal.

És ideal servir-lo amb patates i verdureta bullida o ensalada, acompanyat de salsa maionesa, allioli o, simplement, d’un raig d’oli verge.