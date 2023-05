Mantenir la il·lusió a la feina és tan important com posar lubricació a un motor. Si no n’hi ha, la monotonia s’instal·la al cervell fins al punt que dificulta avançar i posa en perill la felicitat de les persones.

Al Petit Celler 7103, les ganes de mirar sempre endavant no hi falten mai. El vi protagonista d’avui, el Blanc semidolç, n’és un bon exemple. Pep Cànoves, enòleg de la casa i creador amb Sebastià Ordines del celler, explica que la idea d’elaborar-lo va sorgir de les ganes de fer productes nous amb varietats autòctones. «Com que els vins un poc dolcencs agraden al mercat alemany, vàrem pensar que era bona idea fer un vi semidolç». Ara bé, el resultat no sols ha enlluernat els germànics, sinó que també fascinat els mallorquins. «Ha anat més bé del que esperàvem, sobretot tenint en compte que no tenim cap gran tecnologia al celler per elaborar aquests vins. Esperam poder continuar fent aquest vi, ja que és un repte pel celler i té molt bona acollida per part del públic», remarca Cànoves.

És un monovarietal de premsal blanc i se’n fa una producció limitada de dues mil ampolles. El primer que va sortir al mercat va ser de l’anyada 2020 i ara mateix hi trobareu la de 2021. Per conservar la dolçor que el caracteritza, allò que Pep Cànoves fa al celler és aturar la fermentació alcohòlica abans que acabi i «així obtenim un vi amb una dolçor concreta». La verema es fa manual. Una vegada que és al celler, el raïm es premsa suaument per evitar que s’oxidi. Fermenta parcialment en dipòsit d’acer inoxidable a una temperatura de devers 16 graus durant 20 dies amb l’objectiu que conservi la frescor de les aromes. Per finalitzar-lo, aturen la fermentació i posen el vi a baixa temperatura (aproximadament a dos graus centígrads).

És un vi d’un groc daurat subtil, net i llampant. Hi destaquen olors de pera i reminiscències d’albercoc. En boca és vital i versàtil. El podeu gaudir amb un plat de macarrons, amb un arròs melós de peix o amb una llesca de pa amb sobrassada durant la posta de sol.