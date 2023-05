Fa poc més de 10 anys que Pep Cànaves i Sebastià Ordines varen començar a fer vi. Per celebrar la primera dècada de vida del celler 7103, han fet un vi negre dolç. L’any passat, el 2022, també varen treure al mercat altres productes com ara una sangria i una cervesa amb most de raïm de la varietat mantonegro, aquest darrer és un projecte fet conjuntament amb BeerLovers d’Alcúdia, dels quals parlarem en un altre article.

Aquest vi dolç també es fa de la varietat autòctona mantonegro. «Crec que hauríem de fer un monument als viticultors que varen mantenir els ceps d’aquí», comenta Tià Ordines. El motiu d’aquesta afirmació és que a final dels anys 80 del segle passat, els vinaters o no volien el raïm autòcton o en pagaven la meitat. «Record que tenia 15 anys i anava amb el padrí, Macià Capó, a vendre raïm i semblava que duguessis merda, perquè no el volien». Gràcies a gent com ell, que no va arrabassar la vinya autòctona per varietats foranes com ara el Merlot, Sirà o Cabernet Sauvignon, hem pogut continuar amb aquestes varietats adaptades al clima d’aquí i que ens donen vins únics al món. Han estat els estrangers, principalment els alemanys i els estatunidencs, que ens han fet créixer l’autoestima i perquè han confiat en la qualitat del nostre producte», remarca Ordinas. El seu avi va agafar el relleu del seu sogre (besavi de Sebastià Ordines), que nomia Pep Vich Oliver, que era l’amo de Can Moragues de Santa Maria del Camí, on elaborava vi a granel.

Aquest vi dolç l’elaboren de la manera següent: cullen el raïm i el sequen durant un mes davall el porxo del celler, damunt una tarima de palets perquè s’airegi bé. Se’n fa una producció limitada. Cal tenir en compte que de 1.000 quilos de raïm es fan 200 litres de vi. El resultat és un vi amb una mica de cos, agradable al nas i que és pura mora madura en boca.

Per a l’etiqueta, l’arquitecte solleric Pere Andreo, qui ha redissenyat encertadament totes les ampolles del celler, ha triat l’estepa joana (Hypericum balearicum), arbust endèmic de les Illes Balears i una de les plantes més emblemàtiques d’aquí, una imatge que transmet molt bé la filosofia del Petit Celler 7103 per les varietats locals.

El resultat d’aquest vi ha estat tan exitós que quasi ja s’ha exhaurit i per tastar-lo haurem d’esperar una mica.