La tarta de manzanas invertida sin harina: fácil, económica y deliciosa

El refranero español se encuentra cargado de referencias culinarias: gallina vieja hace buen caldo; al pan pan y a vino vino; lentejas, si quieres las comes y si no las dejas; el muerto al hoyo y el vivo al bollo; dime qué comes y te diré quién eres; a nadie le amarga un dulce… y un sinfín. Hoy nos vamos a centrar en el último ejemplo: a nadie le amarga un dulce, aunque posiblemente la operación biquini ya nos martillea el cerebro y establece barreras mentales para controlar nuestros deseos. Esta receta nos dará un revulsivo de energía y no añadiremos exceso de kilos.

La tarta baja en calorías, que no necesita horno y muy fácil de hacer A continuación, te mostramos cómo elaborar una tarta invertida de manzanas saludable, baja en calorías, sin harina y muy fácil de preparar. Pero, tal vez, te preguntes qué es una tarta invertida. Simplemente, se trata de un pastel que se hornea al revés, con su cobertura en el fondo del molde. Tras esta acotación, pasamos a enumerar los ingredientes: 100 gramos de manteca

180 gramos de azúcar

Dos huevos

Esencia de vainilla

Ralladura de limón o naranja (al gusto)

Una cucharadita de canela

250 gramos de leche

Polvo para hornear

Tres manzanas (las que prefieras)

Azúcar para el caramelo Preparación Lo primero es preparar el caramelo. En un recipiente al fuego se coloca azúcar y unas gotas de limón con agua. Una vez aclarado, ese caramelo se pone en molde y se baña su base y sus paredes. Se cortan las manzanas en láminas y se dejan unos minutos en agua con limón. Seguidamente, se colocan sobre el caramelo. Previamente, hemos batido los huevos, el azúcar y la manteca derretida, y añadimos la esencia de vainilla y los polvos de hornear. Se mezcla muy bien todo hasta conseguir una masa homogénea. Esta masa se añade al molde con las láminas de manzana y al horno a 180 grados y durante 30 minutos. El último paso simplemente es enfriar, desmoldar y servir para el deleite de los comensales. Ya te aseguramos que su elaboración no te llevará mucho tiempo, pero su degustación te proporcionará felicidad.