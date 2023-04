Els darrers anys s’ha potenciat molt la diada de Sant Jordi com la festa del llibre, però cal recordar que aquesta data és també, per a la cultura catalana, la festa de l’amor. La Rambla de Palma serà un dels espais més visitats perquè els escriptors compartiran via pública amb les floristeries, la qual cosa farà que aquest passeig sigui avui una mica més especial. Allà, al final de la Rambla, hi ha la pastisseria Narez & Cuart, dos artesans del dolç que poden completar l’experiència d’estimar i llegir amb una proposta un punt àcida i, alhora, elegant.

De fet, la meva aposta per celebrar el dia d’avui és el pastís de iuzu que els pastissers Mara Narez i Joan Cuart elaboren amb molt d’encert. Expliquen que varen triar aquesta fruita –molt apreciada en la gastronomia oriental– perquè no és tan àcida com la llimona. En aquest sentit, Joan Cuart diu que l’acidesa del iuzu està entre la llimona i la mandarina. També varen optar pel iuzu perquè és molt aromàtic. Un dels ingredients que també té és la fava tonca, una espècie que recorda les aromes de la vainilla, el clau i la canyella. Curiosament, la paraula ‘tonca’ prové de la llengua galibi (també dita kali’na) parlada a diversos països de la costa caribenya d’Amèrica del Sud. Tornant al pastís, el fan a partir d’una mousse de xocolata blanca i el suc de iuzu. Després, preparen una compota de poma verda i una galeta de mantega i fava tonca. Finalment, hi fan una cobertura glacejada de xocolata blanca, la qual engalanen amb flors comestibles, concretament de clavell d’agost. Mara Narez remarca que no té gluten ni fruits secs perquè la galeta és de fècula de blat de moro i de patata. En fan d’individuals, per a quatre, vuit i dotze persones. Si no sou a Palma i celebrau Sant Jordi per la zona de ponent, recordau que Narez & Cuart tenen l’obrador i la botiga al Port d’Andratx. Bona diada de Sant Jordi!