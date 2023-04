Els primers vins embotellats que el celler Jaume de Puntiró va treure al mercat varen ser el Blanc i el Carmesí. Era l’any 1992 i fins aleshores, Jaume Calafat i Nadal només n’havia venut a granel. De fet, era elaborador particular de vi des del 1975, i un dels proveïdors de raïm de Pep Perico (José Luis Ferrer). Els seus fills Pere i Bernat es posaren al capdavant del negoci el 1991 i un any més tard tragueren al mercat el vi Carmesí. «La nostra gran innovació va ser embotellar perquè quan ho fas passes a elaborar més tipus de vi; mon pare només en feia dos: un de negre i un de rosat; nosaltres, avui dia, en feim devers vint», apunta Pere Calafat.

El Carmesí és el vi negre més emblemàtic del celler. Quan el començaren a fer, no tenia sirà, just tenia les varietats mantonegro, cabernet sauvignon i callet. «L’hi afegírem l’any 2001, perquè fins aleshores no havíem conegut l’amabilitat del sirà, que contraresta la virulència i astringència del cabernet sauvignon», recorda Pere Calafat. Des de llavors, les dues varietats que predominen en aquest vi són la mantonegro i la sirà.

El nom és una clara referència al color d’aquest vi i, també, al penó de Santa Maria del Camí, poble de gran tradició vitivinícola i seu d’aquest celler. L’anyada protagonista d’avui és la de 2019, feta amb un 50% de mantonegro, 26% de sirà, 18% de cabernet i 6% de callet. El raïm es verema a mà i quan el raïm arriba al celler es refreda per impedir que hi hagi una fermentació violenta i la maceració sigui més llarga. Cada varietat evoluciona per separat i després se’n fa el cupatge. Posteriorment, reposa un any en botes de fusta de roure americà de 3r i 4t any de 225 litres i fa una segona evolució dins ampolla de dos anys més.

Som davant un vi de color carmesí en què es nota el pas del temps. Al nas, hi destaquen notes de prunes pansides i de figues seques. En boca té el taní agradable i l’astringència domesticada. Un vi versàtil que pot acompanyar perfectament un bon tall de carn vermella, formatge vell o unes burballes.