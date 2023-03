Les barreges de substàncies vegetals aromàtiques o coentes per condimentar el menjar es troben a totes les cultures, com ara el baharat àrab, popular a Jordània, Líban, Síria i Palestina, el ras-alhanut típic del Marroc i de Tunísia, el massala de l’Índia i del Pakistan, les quatre-épices franceses o les cinc espècies de la cuina xinesa. També a la cultura jueva hi ha una combinació pròpia, que queda recollida a la Torà, concretament al llibre Levític. Totes aquestes maneres de trempar els ingredients de les receptes aporten unes aromes i un gust inconfusibles al menjar de cada lloc.

Mallorca també presumeix de tenir una combinació de sabors i olors pròpia que es remunta 60 anys enrere, quan Jordi Crespí va començar a comercialitzar un dels condiments més populars de la seva empresa, Espècies Crespí. Es tracta de 4 espècies, un condiment que en un principi combinava quatre espècies però que avui dia en duu cinc. Tot i que les proporcions són un secret de la casa, Coloma Crespí, neta del creador i tercera generació d’aquesta empresa familiar, comenta que està compost de Jamaica (també conegut com a pebre bo anglès o allspice, que a Mallorca també és anomenat tot espècies), que prové d’Hondures; pebre bo, que és de l’Índia; canyella, que arriba des de Sri Lanka; nou moscada, que és originària d’Indonèsia; i, finalment, clau, de prové de Madagascar.

Aquest producte d’Espècies Crespí serveix per assaonar des de l’arròs brut, però també hi ha cuineres i cuiners que l’usa per amanir les sopes, els aguiats, com també per adobar pilotes i hamburgueses casolanes. Els fans d’aquesta mescla d’espècies són molt nombrosos. Així ho demostren les xifres: en un any venen 1.600 quilos de 4 espècies (cal tenir en compte que cada paquet té 20 grams) i que amb aquesta quantitat es poden preparar entre 1.300.000 i 1.500.000 racions d’arròs brut. Deu n’hi do!