Esment Alimentació acaba de treure un nou producte al mercat. Es tracta d’unes trufes dolces que faran que més d’un se’n llepi els dits. Òscar Martínez, responsable de l’obrador que té l’entitat a Inca, explica que l’objectiu és posar a l’abast dels seus clients petites mossegades de xocolata.

D’aquest obrador de pastisseria, xocolateria i gelateria en surten autèntiques delícies. De fet, ara fa poc més d’un any, els torrons que s’hi elaboren varen ser protagonistes d’aquesta secció. Ara bé, perquè les seves propostes surtin tan bones, el secret és fer feina conjuntament. Martínez ho detalla de la manera següent: «la idea de fer aquestes trufes va sorgir de l’equip, ja que vàrem pensar que seria una bona proposta per incloure en el servei que tenim de càtering».

En fan de tres tipus, que elaboren de forma casolana. Les primeres són les de xocolata de 70%, que s’arrebossen amb cacau en pols, de manera que el resultat és sedós i equilibrat, de manera que no tenen un excés de sucre. També en fan de llimona, recol·lectades a Mallorca pels companys de la secció d’agricultura d’Esment, a una de les finques que exploten a la possessió de Galatzó, on recentment el Consell de Mallorca ha inaugurat el refugi de muntanya. Martínez comenta que per a aquesta recepta juguen amb una xocolata del 70% de cacau i una xocolata amb llet, «així equilibram l’acidesa de la llimona». I la tercera és la trufa que han batejat com a Mallorquina, elaborada amb una xocolata d’un 70% de cacau i amb licor d’herbes, que després s’arrebossa amb farina de garrova, una proposta per a adults que em va captivar el paladar.

Si les voleu tastar, en trobareu a l’obrador i al Cafè Inca. També es poden degustar als restaurants de l’entitat com a postres, ja sigui a Palma (Cafè Es Pes de sa Palla) a Calvià (Cafè Palmanova). Cal recordar que Esment és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de 1962 perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies gaudeixin de la vida. En aquest sentit, el centre obert a Inca l’any 2021, que integra l’obrador i la cafeteria, hi està contribuint amb escreix a la zona del Raiguer, tant des del vessant formatiu com l’ocupacional; una gran tasca que també permet que puguem gaudir de petits plaers per endolcir la rutina del dia a dia.