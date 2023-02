La fava parada que se solia fer pels Darrers Dies anava sempre ben carregada de carn i greixos de porc. Maria Valcaneras Palmer (Galilea, 1930), una dona experta en la nostra cuina tradicional, va aportar aquesta recepta que es preparava a casa seva des de molt de temps enrere. Mentre va estar al capdavant de la pensió Eolo de Galilea, per espai de trenta anys, feia grans ollades a diari d’aquesta sopa tan saludable i nutritiva, perquè fins i tot hi havia clients —nombrosos— que en comanaven per dur-se’n. «Però mai, fins ara, havia donat a ningú el secret, que havia après de ma mare».

Ingredients:

Col, faves seques pelades, mongetes tendres, carabassó, carabassa, ceba, tomàtiga, pastanagó, alls, llorer, alfabeguera, oli, aigua, pebre bord i sal.

Preparació:

Posarem en remull les faves seques i xapades. Un mínim de 5 hores.Una vegada hidratades, posarem les faver a bullir en una olla, fins que seran ben cuites, talment n’haguéssim de fer puré.En una altra olla, hi posarem, sense fer sofregit –tot en cru– una col tallada en trinxes molt finetes, així com mongetes tendres, un carabassó i un bocí de carabassa, tot tallat en trossos petits.Hi afegirem l’aigua necessària per bullir tota la verdura i posarem l’olla al foc.Hi afegirem, abans que bulli, ceba abundant tallada molt fineta (una o dues cebes, depenent de la quantitat de sopa), tomàtiga pelada i capolada, pastanagó trossejat, tres o quatre alls i una fulla de llorer. També ho podem posar tot de cop amb la col.La verdura ha de bullir fins que sigui ben cuita.Quan les faves també estiguin llestes, les passarem pel passa-purés i les mesclarem amb les verdures. Ho remenarem tot.Hi afegirem una cullerada generosa d’oli d’oliva verge cru (1 cullerada per cada 4 racions), una cullerada de pebre bord (de tap de cortí, si és possible), així com –i aquest era el secret de Maria Valcaneras i la seva mare– un brotet d’alfabeguera tendra o, si no en tenguéssim, una culleradeta d’alfabeguera seca. Corregirem de sal. Minuts després ja podem servir la sopa.Segons Maria, l’alfàbrega elimina o atenua el gust de les faves, que sovint resulta excessiu i, a més, fa més mengívola encara la sopa de verdures. Només si resultàs excessivament líquida, hi podríem mesclar una grapada de fideus.