A més de preparar el pop en plats tan gustosos com en arròs sec, en frit (amb ingredients molt semblants als de la freixura), en ensalada, en aguiat, arrebossats, amb ceba o amb allioli, la gent de la mar, poc avesada a fer roïssos, aprofitava els pops més petits i mals de vendre per fer-hi pilotes, que es poden menjar fregides o, com en aquest cas, en aguiat. Hi ha la creença que per reblanir-los s’han d’atupar amb una maça; avui es considera que resulta més efectiva la mesura de congelar-los prèviament, per rompre’ls la fibra, i coure’ls el temps necessari en aigua ben bullent sense sal.

Ingredients: Pop

Patates

Pèsols

Ceba

Tomàtiga

Una cabeça d’alls sencera i uns alls més

Julivert

Garina

Ou

Llorer

Oli i aigua

Sal i pebre bord Preparació: Netejarem el pop i el bullirem de la manera que ens resulti més efectiva. Haurem de tenir en compte la grossària per calcular el temps de cocció.

En una maquineta de capolar (la mateixa o semblant a la que s’utilitza per al torró), hi passarem una ceba, 1 all, julivert i tot seguit, el pop ja bullit que se’n durà tot el que hagi quedat dins el capolador.

Mesclarem 1 ou als ingredients capolats, per fer-los lligar i, si la massa quedàs excessivament clara, hi afegiríem una cullerada de farina. Ho posarem bé de sal.

Farem les pilotes, més petites que les habituals de carn, les passarem per farina i les fregirem en oli. Les reservarem.

A part, dins una greixonera amb oli hi començarem un sofregit, a poc foc, de ceba i alls; uns 10 minuts després hi afegirem la tomàtiga pelada i capolada.

Minuts després hi agregarem una fulla de llorer, una cabeça d’alls i una cullerada de pebre bord; ho mesclarem amb el sofregit només uns segons i tot seguit introduirem el brou de peix, no en excés.

Quan hagi bullit uns minuts, hi afegirem una bona grapada de pèsols i, si és del nostre gust i n’és el temps, de carxofes.

Minuts després hi afegirem el patató, que haurem fregit prèviament (o patates tallades a cantons) i les pilotes.

Bastarà que cogui tot plegat uns 5 minuts. Rectificarem de sal. Devem la recepta a Maria del Carme Fuster Alzina (Cala Rajada, 1939); és filla, neta i reneta de pescadors.