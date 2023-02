La xocolata és un dels plaers més universals. Diuen que és capaç de substituir el sexe, tot i que, avui dia, encara no s’ha inventat cap substitut per a la xocolata. Fins i tot hi ha qui li atribueix una funció terapèutica: la xocolata no fa preguntes, la xocolata et comprèn. Mara Narez i Joan Cuart en són dos grans coneixedors. La parella es va formar amb el gran Oriol Balaguer, a Barcelona i, curiosament, amb ell començaren la seva història com a parella: «ens vàrem conèixer l’any 2011 —comenta Joan— per a mi era el meu primer dia de feina i per a ella el seu primer dia de pràctiques». Mara reconeix que tot d’una varen connectar, i de llavors ençà han traçat un camí plegats.

El mestratge de Balaguer va durar fins a la meitat de 2013, quan decideixen establir-se a Mallorca, i fer feina amb Joan Porcel, amb la inauguració del restaurant Oliu (una gran casa de cuina). Joan hi cuinava i Mara s’encarregava de la pastisseria. De fet, hi record unes postres delicioses: un niu de xocolata amb cremós d’oli d’oliva acompanyat de sopeta de vainilla.

El 2016 emprenen el seu vol i creen Narez & Cuart (abans coneguda com Dolça Pastisseria) i obren al centre del Port d’Andratx una casa per a paladars llépols i selectes. Amb un estil propi i amb l’alta bomboneria com a emblema, han sabut crear un petit comerç del qual sentir-se orgullós. També hi fan pastissos i ametlles empanissades amb cobertures diverses, dels que un altre dia en parlaré. Avui, el protagonisme és dels bombons, concretament de la col·lecció Narez & Cuart. En fan de castes variades com ara el de toffee (sucre caramel·litzat, nata i mantega), el de licor d’herbes (amb xocolata blanca i licor d’herbes seques de Dos Perellons), el de plàtan (amb xocolata negra i ganache de plàtan i xocolata amb llet), el de xocolata negra amb sal d’es Trenc, el de marc de cava (amb aiguardent procedent del degollament del vi escumós, xocolata amb llet i xocolata negra), el de praliné d’ametlla mallorquina amb taronja confitada, el d’oli d’oliva verge extra de Sa Cadernera (de Mallorca) amb xocolata blanca i cobertura de xocolata negra i, per acabar, el de fruita de la passió (maracujà) i xocolata amb llet.

També en fan d’especials per a dates assenyalades, com ara la col·lecció del dia de Tots Sants, inspirada en Mèxic, la terra natal de Mara Narez, o la de Sant Valentí (14 de febrer) i la de Sant Jordi (23 d’abril) un bombons que fan amb fruites vermelles, violes i paper d’or. Sens dubte, qualsevol de les propostes us farà acabar el dia amb un bon gust de boca.