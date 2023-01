Des de l’antiguitat clàssica, el vi és un plaer. La mitologia grega apunta que el déu Dionís va ser qui va descobrir el raïm i, també, que va ser ell qui va convertir-ne el suc en vi. Ramon Servalls, cappare de Macià Batle, explica un relat més versemblant. S’imagina que el primer vi de la Història el va fer un humà prehistòric «que va agafar el raïm, el va deixar dins un test i se’n va anar. Quan va tornar, es va trobar que aquell raïm havia madurat i que el suc que va fer havia fermentat de manera espontània. Va tastar aquell brou i va descobrir que allò era la felicitat més grossa del món i que tots els problemes li desapareixien».

El vi protagonista d’avui s’elabora d’una forma similar. Es tracta del vi Maceració Carbònica, de Macià Batle, un vi novell (és a dir, que és el primer que es consumeix). De fet, és el vi natural per excel·lència per què no hi ha cupatge, no hi ha bota, de manera que és, literalment, suc de raïm fermentat.

El celler Macià Batle va començar a elaborar-lo l’any 2004 i, de llavors ençà, tot han estat elogis. De fet, record que l’enyorat periodista gastronòmic Íñigo Morales de Rada el definia com un dels emblemes d’aquest celler. Per fer-lo, agafen el raïm sencer, el posen dins un dipòsit d’acer inoxidable i l’hi tanquen hermèticament. Així com madura, el raïm sua i aquest suc esdevé vi. Ramon Servalls creu que l’èxit d’aquest vi és la seva senzillesa. En fan de tres tipus: el blanc, de premsal blanc; el negre, de mantonegro; i el rosat, de gorgollassa. «Empram varietats autòctones perquè em recorda al vi antic que es feia a Mallorca, que es feia d’un any per a l’altre… I concretament em remet al vi que feia el meu padrí, Macià Batle, que el feia després de veremar i que en bevien durant tot l’any».

Cada any, un il·lustrador s’encarrega de posar la imatge a aquest vi novell de maceració carbònica. Per donar-li un aire més jove, s’ha optat per dibuixants de còmic. Per a l’anyada 2022, l’artista seleccionat és Feliu Renom, metge pneumòleg retirat, que ha volgut reproduir-hi elements singulars del poble de Santa Maria del Camí, on s’ubica el celler, com ara el campanar de l’església per al negre, la sínia per al blanc i el campanar del convent de la Soledat per al rosat. Tots tres són excel·lents per a aquelles persones que cerquin un vi molt fresc, expressivament afruitat i molt golós.