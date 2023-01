L'èxit del plat dependrà de la qualitat de la carn, però també d’unes herbes aromàtiques sanes i vigoroses. Esteve Riutort Bauçà (Sineu, 1932) va aprendre la recepta quan exercia d’ajuda de cambra del financer mallorquí Joan March, Verga i d’auxiliar de mestre Llorenç de sa Pobla, que era qui preparava el cabrit i en ocasions –amb la mateixa fórmula– anyells o cérvols. Quan el potentat margalidà oferia una dinar en una de les caceres que organitzava a la Península entre autoritats i personatges influents de l’època, el cuiner pobler, per a l'adob, es feia dur les herbes de la finca de s'Avall.

Ingredients:

Un cabrit (anyell o cérvol) PER A L’ADOB: TemTarongíHerba-sana, moraduix, fonoll, julivert, llimona1 botella de whisky1 botella de conyac (kirsch o semblant)Oli, pebre bo i sal.

Preparació:

La forma de preparar la carn serà diferent, pel que fa a temps de cocció, si es cou al foc del caliu o bé trossejat (o sencer) al forn.Mesclarem en un recipient l’oli, la llimona sucada, el whisky, el conyac i les herbes (tem, tarongí, herba-sana i julivert) amb la sal i el pebre bo corresponent. Hi posarem totes les herbes aromàtiques menys el fonoll.Si preparam la carn al forn, reduirem la quantitat de suc de l’adob i només utilitzarem els brots de fonoll la primera mitja hora que la carn estigui dins el forn. No la salarem la carn abans de posar-la dins la rostidora.Xoparem bé la carn amb l’adob i la posarem a coure juntament amb el preparat amb les herbes.Si es prepara l’animal sencer torrat al caliu, posarem la graella uns 80 cm per damunt el foc, de manera que es vagi coent molt tira-tira i el tendrem unes quantes hores, fins que la carn estigui ben cuita fins a l’os.Mentre es va torrant la carn, l’anirem esquitxant amb el preparat, per mitjà d’un manat fermat de tarongí i julivert, ben untat amb l’adob.Si fem la carn al forn, aquest ha d’estar ben calent a l’hora d’introduir el cabrit, però l’abaixarem aviat a uns 160º i courem aproximadament 90 minuts o fins que la carn sigui cuita, depenent que sigui tendra o granada.Mestre Llorenç servia la carn amb mostasses variades, maionesa, patata fregida i ensalades.