Ara que tot just floreixen els ametlers, Antonio Nadal Destil·leries presenta un producte fet amb el fruit sec més popular de Mallorca. És cert que aquesta crema de licor no és nova, però la fórmula ha millorat amb escreix. Josep Maria Natta, mestre artesà licorer, explica que varen desenvolupar aquesta beguda fa devers deu anys, però que no va tenir èxit. “Ara, després de la pandèmia, hem vist que la gent valora molt més el producte local i, per això, hem volgut rellançar aquest licor amb la recepta més afinada. Per aquest motiu, hem emprat ametla de Mallorca que procedeix de la Cooperativa Camp Mallorquí, recol·lectada a final de l’any passat i fa tot just uns dies que l’hem embotellada. També —hi afegeix— hem apostat perquè sigui blanc, com la flor de l’ametler”.

Per fer aquesta crema de licor, Natta va macerar les ametles amb alcohol neutre durant dues setmanes i, posteriorment, les va mesclar amb crema de llet, aigua i sucre. El resultat és una beguda alcohòlica llépola, aromàtica, amb el punt amarg de l’ametla, però amb un pas elegant, suau i molt agradable en boca. “Crec que agradarà molt a la gent jove i a tothom que li agrada el dolç”, remarca Natta. El mestre artesà licorer recomana beure-la tota sola, molt freda, amb gel, com a sobretaula. Ara bé, aquesta no és l’única opció el mixòleg Biel Ramon, cocteler de referència, proposa prendre’l d’una forma diferent, amb el còctel que ha creat i que ha batiat amb el nom de ‘White Expresso Martini Blanc’. Per fer-lo, heu de posar dins la coctelera 40 ml de licor de cafè Bora Bora, 30 ml de Metla Cream i 30 ml de nata líquida. Després, ho heu de remenar tot ben barrejat i ho heu de colar dins una copa de còctel amb gel. Gaudireu d’una beguda refrescant que us recordarà a un tiramisú.