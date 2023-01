Caldera o caldereta és la denominació que donam els balears -mallorquins i menorquins- a un guisat de peix (amb marisc o sense) o de carn. El recipient sovint dona nom al plat: cassola, greixera, greixonera, olla o paella, per dir-ne alguns. Caldera prové del llatí caldaria, un recipient que servia per bullir o encalentir aliments sòlids o líquids. Jaume Mandilego Buchens (Can Picafort, 1915-2014), primera persona nascuda a la població costanera margalidana, es va dedicar a la pesca des de que era un infant. Sovint arribava fins a les Columbretes i al vespre enllestia una caldera de peix i marisc.

Ingredients: Peix

Marisc variat

Porro i ceba

Pebre vermell i pebre bord

Tomàtiga

Patates

Vi blanc

Sal, oli i aigua

Ametlles, pa torrat, julivert i all per a la picada Preparació: La recepta de Jaume Mandilego era menys elaborada i més senzilla, però no inferior. A la cuina de casa es pot polir una mica més, tot i que la matèria primera mai serà superior.

Podem marcar el peix dins una paella o fregir-lo enfarinat.

Pelarem les gambes; amb les pells i les espines i els caps dels peixos farem un brou, amb tomàtiga, ceba i un brot de julivert, sal i aigua. Bullirà uns 15/20 minuts.

Eliminarem l’oli sobrant de la fritada i a dins hi iniciarem un sofregit amb porro, ceba i pebre vermell, tallat tot ben fi.

Uns 10 minuts després, hi agregarem una culleradeta de pebre bord i la tomàtiga ratllada. Poc després hi afegirem un tassonet de vi blanc i deixarem que l’esperit s’evapori.

Hi agregarem -si ho volem fer retre- unes patates rompudes i les girarem dins la salseta.

5 minuts més tard, introduirem el fumet; ho farem bullir uns 20 minuts. Corregirem de sal.

Quan la patata és cuita distribuirem el peix i el marisc dins la caldera o greixonera i tan sols uns minuts després, quan el marisc sigui cuit, apagarem el foc i hi escamparem la picada, feta dins un morter amb una dotzena d’ametlles, pa torrat, un o dos alls i julivert.

Hi podem mesclar cloïsses, musclos i el marisc que desitgem.

Jaume Mandilego assegurava que la seva caldera no era un luxe, sinó un menjar de pescador, tot i que ell comptava sempre amb peix fresc i sovint amb cranques, llagosta, crancs, escamarlans...