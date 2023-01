Just davant el que avui dia és el celler de Dalt Turó, a Campos, hi havia una pedrera, que es va recuperar fa devers 60 anys. Virgínia Pons, responsable de Dalt Turó, comenta que per restaurar el terreny l’oncle Mateu hi va sembrar vinya, però que l’any 2013 varen decidir arrabassar-la perquè era molt vella i hi plantaren cabernet sauvignon. «Tothom sembrava varietats autòctones, però nosaltres ens decantàrem per aquesta varietat forana per la bellesa de la planta i perquè fa un bon raïm». Els resultats que n’obtingueren els primers anys varen ser bastant dolents: com que fa clot, la vinya estava acalorada i l’havien de regar, però quan les arrels arribaren ben endins, es trobaren amb la frescor i ara ja no cal regar-la, a més d’un terrer molt especial: picadís mesclat amb call vermell.

D’aquest cabernet sauvignon en surt majoritàriament el vi protagonista d’avui, Pedrenc, un nom que és un homenatge al marès de més qualitat, la pedra de Santanyí. És de l’anyada 2020 i s’elabora amb un 45% d’aquest cabernet sauvignon i es complementa amb callet (27%) —que és la varietat que representa la zona de Campos, Santanyí i Cas Concos—, mantonegro (15%), merlot (11%) i sirà (2%). El segon mes després de la fermentació en dipòsit inoxidable, se’n va fer el cupatge de totes les varietats, que ha fet una criança durant un any dins una tina de 5.000 litres de roure francès, i després ha reposat 6 mesos més en botella. El resultat és un vi molt ampli i mineral, que no té un gust alt de pebre. Destaca el color de riber negre i té molta de fruita vermella. És un vi contundent, però amb una graduació baixa, de 13 graus. L’etiqueta és obra de Sento Serra i il·lustra l’arrel del cep que no es pensaven donaria tan bon fruit.