Per a la cultura i la literatura d’aquesta terra, Miquel Costa i Llobera és tot un símbol. En català va escriure versos preciosos, en què retrata paisatges de Mallorca, es fa seva l’elegància de la lírica grega i romana, i explica llegendes carregades de màgia i misteri, com també històries populars.

Aquest 2022 s’ha recordat el primer centenari de la seva mort i, per aquest motiu, Can Axartell li dedica l’anyada 2020 del vi The Artist. «L’hem il·lustrat amb un retrat que li va fer un altre pollencí Dionís Bennàssar i Mulet», declara Agustí Mascaró, director tècnic d’aquest celler ecològic de Pollença. De fet, The Artist va sortir al mercat per primer pic l’any 2017 en recordança dels 50 anys de la mort del pintor, i sempre hi ha estat vinculat perquè és un artista que ha fascinat Hans-Peter Schwarzkopf, propietari de Can Axartell.

Per fer The Artist 2020, el responsable d’elaborar els vins del celler, Joan Manuel Ochogavia Gutiérrez, va fer una tria de les millors botes, que varen ser de les varietats Sirà (70%), Merlot (20%) i Callet (10%). El cupatge va reposar dotze mesos en botes de 225 litres de roure francès de primer any (devers un 70%) i de segon any (un 30%). El resultat ha donat un vi excepcional, d’un vermell robí amb fruita madura, en el qual la fusta i els tanins hi són presents en boca de forma elegant. Pel que fa al model d’ampolla, Mascaró apunta que el que es va triar recorda al que surt als quadres de Bennàssar, «per aquest motiu, tampoc no hi hem col·locat la càpsula al coll de la botella, ja que n’hi posaven».

A l’etiqueta, devora el retrat de Miquel Costa i Llobera, s’hi ha escrit una estrofa del poema ‘A un claper de gegants’, amb el qual l’escriptor va immortalitzar el talaiot de la possessió de Can Xanet (Alcúdia). Les seves obres, com ara el poema ‘Lo pi de Formentor’, són d’una bellesa sublim. Per això, no és estrany que mossèn Miquel Costa i Llobera sigui considerat (juntament amb Joan Alcover) com un dels pares del moviment literari l’Escola Mallorquina, que va reivindicar la cultura pròpia. Bona mostra d’això la trobam el 1906 quan va participar en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a Barcelona i organitzat per una altra figura, Antoni Maria Alcover, autor del Diccionari Català-Valencià-Balear, del que aquest 2022 s’han celebrat els seixanta anys de la culminació. Tornant al 1906, Miquel Costa i Llobera va publicar el poemari Horacianes, i al pròleg hi va remarcar: «Convé demostrar que la nostra llengua serveix per tot, si la volem enaltir com idioma literari», i —hi afegesc— per deixar clar l’origen inequívoc dels nostres vins.