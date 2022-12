La passió pels ocells sempre ha estat present en els germans Joan i Martí Mayol Serra, que formen la societat agrària Picarandau. Aquesta va ser la primera raó per la qual varen decidir batiar el seu primer oli d’oliva verge extra amb el nom de Verderol. L’altre motiu va ser que, en temps dels romans, l’oli més prestigiós era l’oleum viride (l’oli verd), és a dir, el que es fa amb olives verdes, ja que és més aromàtic i saludable. De fet, els Mayol Serra procuren fer l’oli amb olives que no són madures, sinó més aviat verdes.

L’aventura de fer oli va començar el 2005, quan son pare va morir i tots dos germans es trobaren hereus de dos horts a prop de Son Ferriol, un amb vaqueria i un altre amb tarongers. Atès que cap de les dues explotacions era viable (la ramadera bovina, per motius econòmics, i en el cas del tarongerar, pel grau de salinitat del pou) decidiren apostar per un conreu més mediterrani i, alhora, no tan exigent en dedicació d’hores, de manera quei optaren per l’olivar. El 2006 en sembraren un dels horts i l’any següent, l’altre, fins a arribar a tenir 2.800 oliveres.

L’entrada en producció va ser molt gradual. «Als pocs anys ja férem oli per a consum familiar, i la primera collita comercial va ser el 2010», expliquen. De llavors ençà, han destacat per oferir un oli de màxima qualitat, en aquest cas dins la denominació d’origen Oli de Mallorca. L’oli Verderol té un cupatge majoritari de les varietats arbequina i picual, i en menor mesura, d’empeltre, un oli que qualifiquen de «suau com una ploma i viu com un ocell». És un oli delicat, amb un pic coent i una amargor mitjana-baixa.

Joan Mayol és conegut perquè va ser un dels fundadors del Grup d’Ornitologia Balear (GOB), entitat fonamental per a la conservació del territori i la defensa de la natura, que l’any vinent, el 2023, farà 50 anys. Comenta que el seu interès pel medi ambient i el món rural prové d’arrels familiars: «Mon pare n’era un apassionat, s’havia criat a un hort veïnat del nostre olivar; i la família materna era pagesa, concretament del Coll d’en Rabassa. Els meus primers records infantils són ben rurals, i crec que el camp és un factor clau per a la formació i la felicitat humana (i l’alimentació, evidentment!)».

Aquesta preocupació per l’entorn també ha fet que Mayol sigui un ferm defensor i impulsor de la producció ecològica. En aquest sentit, els darrers anys s’han aliat amb la tafona ecològica de Ca’n Feliu, a Porreres (propietat dels germans Carlos i Xavier), «amb molt bons resultats de qualitat», remarca. Plegats demostren que l’agricultura ecològica és possible, productiva i de qualitat.