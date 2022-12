La col·laboració entre professionals que fan feina al mateix sector ha fet possible que es puguin millorar processos d’elaboració i productes. A Formatge Burguera va passar un fet similar fa devers deu anys. Sebastià i Jaume Burguera són amics de Joan Adrover, creador de Sa Teulera de Petra, finca ecològica de referència d’ençà de 1989. Allà, precisament, hi fan un formatge exquisit de llet de vaca que anomenen de nata. A can Burguera volien fer un formatge nou i inspirats i aconsellats per Adrover varen començar a fer proves amb herbes provençals fins que varen encertar una fórmula que agrada a turistes i a residents.

Com passa amb el formatge semicurat, la llet per fer-lo prové de les seves vaques de raça frisona que viuen a la granja Burguera. Per elaborar-lo, Jaume Burguera explica que segueixen les mateixes passes per fer un semicurat, però amb la peculiaritat que no el premsen, de manera que el resultat és molt més cremós: «Quan tenim el formatge fet, hi afegim les herbes dins la pasta i el xerigot i les repartim arreu. Després, posam la pasta de formatge a reposar dins uns motles perquè degoti i agafi consistència, sense premsar. Finalment, els posam en aigua-sal molt poc temps, entre dues i tres hores, un procés final ben diferent del semicurat, que està en salmorra durant vint-i-quatre hores», matisa el mestre formatger.

Atès que és un formatge cremós, la idea és menjar-lo quan és tendre. És una bona opció com a aperitiu, acompanyat amb vermut. No és un aliment que sigui fàcil de trobar, ja que es distribueix a poques botigues, com ara a Fruites Bàrbara de Palma, devora el Conservatori, i al celler Jaume de Puntiró de Santa Maria del Camí. Ara bé, allà on sempre en trobareu és a la granja Burguera, a la carretera de Campos - Colònia de Sant Jordi. De fet, després de la pandèmia s’hi han reprès les visites, una activitat que agrada molt a grups nombrosos i, especialment, a famílies amb infants petits. Per cert, a can Burguera els formatges són el producte estrella, però també hi fan una sobrassada ben bona que cada vegada té més fans.